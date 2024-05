Máximo Thomsen sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: "No me siento asesino"

El diálogo fue con el periodista de policiales Rolando Barbano, con quien se entrevistó por casi dos horas, donde admitió haber pegado y tener un rol en la pelea que terminó con la vida de Báez Sosa, pero ratificó que tanto él como sus amigos no buscaban matar a Fernando y señaló que la pelea inició porque el ex estudiante de abogacía se había peleado con Matías Benicelli dentro del boliche aquella noche.

"Sólo recuerdo que entré a la pelea pateando. No me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por algo que ocurrió, no por lo que dicen que pasó", afirmó Thomsen y seguidamente entró en llanto y agregó: "Estuve ahí, participé y pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no espera esta consecuencia".

Maximo Thomsen.jpg

Sobre la noche del crimen, admitió que había llegado al boliche Le Brique de Villa Gesell en estado de ebriedad y confesó que, quien dio el primer golpe a Fernando, fue Enzo Comelli: " Le pegó porque (Fernando) le había pegado a Matías adentro del boliche. Le pegó y fui atrás, me metí. Siento una pila y empecé a pegar patadas al aire". "Nunca lo agarré de los pelos, yo sólo tiré patadas. No tenía noción de lo que estaba haciendo", acotó.

"Después me enteré que sí le había pegado a Fernando. Es algo que pasó y no me voy a esconder. Siempre quise contarlo, pero no me dieron la oportunidad. Me decían que no, porque era contraproducente y podría ser usado en mi contra. Yo quería contar que había sido partícipe, pero no tenía intención de que pasara eso", afirmó.

sentencia fernando baez sosa 2.jpg

Cabe recordar que Thomsen fue condenado a prisión perpetua en 2022 junto con Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves.

En diálogo con Barbano indicó que buscará junto a su nuevo abogado, Francisco Oneto, revertir la pena dispuesta que señaló a Thomsen como líder del grupo y quien propinó irió a Fernando la patada mortal en la cabeza. Además, buscarán remover la idea del crimen premeditado, figura que sostiene la condena. Sobre esto, dijo: "Era una persona joven con nosotros. Sí, fue por culpa nuestra, mía también... Pero nadie lo quiso así. Estoy seguro: ni mis amigos ni yo, ninguno quiso que esto terminara como terminó. Es una vida y nadie es quién para quitar la vida a una persona".

En el momento final de la entrevista, cuya segunda parte se emitirá esta noche a las 22 horas, Thomsen dijo: "No me siento asesino. Es una palabra muy fuerte. Pensar que te comparan con gente que mata por acá y después ves acá (en el penal), que lo cuentan como algo normal y a mí me nombran de la misma manera. Y yo no quería que pasara esto. Si pudiera hacer algo, volvería el tiempo atrás para que nadie pierda la vida".