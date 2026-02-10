Uno Entre Rios | El País | Karina Milei

Karina Milei encabezará un encuentro clave de cara al debate por la reforma laboral

La reunión será encabezada este martes por Karina Milei. Coordinará la estrategia antes del debate de la reforma laboral y del régimen penal juvenil.

10 de febrero 2026 · 07:38hs
La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro que estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al del régimen penal juvenil.

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

La reunión será en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el oficialismo busca darle media sanción y que el proyecto siga su cauce luego en Diputados.

Para la gestión libertaria, esta iniciativa es central de cara a la segunda etapa de su mandato en la que busca que ya rijan reformas que considera clave para el futuro de su proyecto._

Baja de la edad de imputabilidad

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, también está en el horizonte el tratamiento del proyecto para bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, otra reforma que la Casa Rosada en vigencia lo antes posible. Se estima que este miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones en Diputados y el jueves se debata en sesión.

