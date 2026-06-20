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Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Roberto García tenía 81 años y dejó una profunda huella en más de seis décadas de trabajo en gráfico, radio y televisión

20 de junio 2026 · 11:13hs
Murió Roberto García

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Roberto García, periodista, analista político y económico, murió a los 81 años y causó un profundo dolor en sus seres queridos y colegas. Con él se va una de las voces más reconocidas del periodismo argentino, forjada a lo largo de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en medios gráficos, radio y televisión, como Primera Plana, La Opinión, Ámbito Financiero y Canal 26.

La noticia fue confirmada por sus allegados, quienes informaron que no habrá velorio. Su despedida será de forma íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

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Abrazó el periodismo

Nacido el 2 de junio de 1945, García tenía 20 años cuando abandonó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para abrazar el compromiso con el periodismo. Comenzó su carrera en la revista Primera Plana, una de las publicaciones que marcó el periodismo político argentino de los años 60, donde llegó a ser secretario de redacción. Luego integró la redacción de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman que reunió a una generación de periodistas de referencia, donde permaneció hasta su cierre, en 1980.

Esos primeros pasos definieron el perfil que lo acompañaría toda su vida: el de un periodista comprometido con el análisis del poder, atento a los movimientos de la política y la economía. El tramo más extenso de su carrera transcurrió en Ámbito Financiero, donde ejerció como director periodístico entre 1983 y 2008.

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Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Su trabajo en ese período lo consolidó como una referencia para comprender la política, la economía y las relaciones de poder en el país. Fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo, dos reconocimientos que reflejan el lugar que ocupó dentro de la profesión.

Además de su labor en gráfica, fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972, y realizó trabajos de conducción y producción en radio. En el último tiempo, Roberto García encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que se convirtió en punto de encuentro para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de todo el país. Lo hizo junto a su hijo Javier García, compañero de conducción y de vida, en lo que fue también una experiencia personal además de profesional.

A las 8.56, la programación habitual del noticiero de Canal 26 se vio interrumpida para dar a conocer la noticia. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y además una de las figuras más respetadas del periodismo argentino”. Allí, destacaron que “con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”.

Desde las redes sociales de la emisora también lo despidieron con sentidas palabras: “Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable”, expresó el canal en su comunicado.

Roberto García Periodismo Televisión
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