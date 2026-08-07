Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

La iniciativa recibió 37 votos a favor y 33 en contra. Antes de la votación, el oficialismo también retiró la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

Luego de largas horas de debate en el Senado y no menos extensas negociaciones hasta último momento, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Pero fue con un alto costo, ya que antes de la votación tuvo que retirar otro capítulo: el referido a la Ley de Manejo del Fuego.

Así las cosas, solo quedaron de la ley original los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble. De esta manera, el oficialismo celebró a medias: consiguió la media sanción, pero con un proyecto seccionado. Más que celebrar una victoria, evitó una contundente derrota.

La reforma previsional fue ley luego de una ajustada votación que dividió a la Cámara de Diputados

El retiro del capítulo referido al Manejo del Fuego no sorprendió demasiado, ya que al caer la noche se sabía que los números ya no le daban al oficialismo para ese capítulo. Los votos originalmente estaban, pero con el correr de las horas se fueron evaporando: los dos misioneros se sabía que votarían en contra, igual que los dos santacruceño, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi. Y ante esa certeza, la jefa del bloque acordó con el Gobierno pegar el volantazo. Lo anunció antes de la votación el senador Agustín Coto, quien solo anunció el retiro del Capítulo IV, lo que llevó a José Mayans a sugerirle entre risas retirar la ley por completo.

En la votación en general, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de la mayoría de sus aliados: todos los senadores del bloque UCR; los del Pro; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi.

Mientras que se opusieron el interbloque peronista; el bloque Convicción Federal; las senadoras tucumanas Beatríz Ávila y Sandra Mendoza; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

La votación en particular

A continuación de la votación en general, se procedió a la votación en particular de un texto del que habían desaparecido dos capítulos completos y diez artículos, respecto de la versión original.

El Capítulo I correspondiente a expropiaciones, fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.

El Capítulo II, correspondiente a los desalojos, que incluye los artículos 12 al 23 inclusive, resultó aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra, con una abstención de Edith Terenzi.

El Capítulo V, que va del artículo 33 al 46 inclusive y se aprobó por 37 a 33.

El Capítulo VI, que tiene los artículos 47 y 48, resultó aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.

Obviamente al final se facultó a la Secretaría Parlamentaria a realizar la renumeración completa del proyecto, habida cuenta de la eliminación de los capítulos III y IV.

El voto de los entrerrianos

Como era de esperarse, los tres votos entrerrianos fueron de la siguiente manera: Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch se alinearon dentro del bloque La Libertad Avanza y votaron a favor, mientras que el peronista Adán Bahl (bloque Justicialista) lo hizo en contra.

Cómo fue desgajándose el proyecto

La iniciativa impulsada por el Gobierno, e ideada por el ministro Federico Sturzenegger, tuvo un complicado camino, marcado por cuatro intentos fallidos de tratamiento y un texto que, después de haber sido dictaminado -el 20 de mayo- tuvo 18 versiones, dado las modificaciones negociadas entre el oficialismo y sus aliados puertas adentro de los despachos durante estos meses.

LLA llegó a la sesión con un duro revés producido por la caída anticipada del Capítulo III, que preveía la modificación de la Ley de Tierras. La fuerte campaña en contra de esa propuesta, que se instaló en la agenda pública y las redes sociales (incluso con artistas populares sumándose), provocó que varios senadores de los llamados “dialoguistas” confirmaran anticipadamente que no iban a acompañar ese punto.

La sesión arrancó a las 14.18 sin necesidad de contar con el quórum, tratándose de la continuidad de la sesión del 16 de julio pasado en la que se votó un cuarto intermedio para debatir este tema. La puso en marcha el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.

Precisamente Villarruel había avalado en la previa de la sesión a los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) y Flavio Fama (UCR) a participar de manera virtual, imposibilitados por razones médicas de asistir de manera presencial. Sin embargo, ese tema debía ser resuelto por el pleno del Cuerpo, y si bien se preveía una fuerte discusión reglamentaria, en realidad hubo un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo y se votó a mano alzada y sin debate que esos pedidos fueran tratados oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante el debate, en las afueras del Congreso hubo una destacada movilización, que incluso se vio mermada por la eliminación del capítulo de tierras (que era el que concentraba el mayor rechazo) y las condiciones climáticas. Sin embargo, hubo una recurrida presencia de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y agrupaciones políticas que habían convocado a manifestarse en contra del proyecto.

Por la tarde, cuando los efectivos de seguridad avanzaron para dispersar a los participantes, se generaron graves incidentes y enfrentamientos, con manifestantes que provocaron destrozos y hubo al menos una docena de detenidos.