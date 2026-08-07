Indec: repuntaron la industria y la construcción en junio

Este viernes, el Indec informó que repuntaron la industria y la construcción durante el mes de junio. Cuál fue el desempeño de cada subrubro.

El Indec informó que repuntaron la industria y la construcción durante el mes de junio.

La industria y la construcción mostraron crecimientos interanuales en junio y volvieron a ubicarse en terreno positivo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En junio, el índice de producción industrial manufacturero (IPIM) subió 2% contra el mismo mes de 2025. Así, cortó una racha de dos meses a la baja y volvió a posicionarse sobre el sendero alcista.

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En cuanto a la medición mes a mes, el IPIM se contrajo 0,9% y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa cercana a cero.

Sin embargo, el incremento en junio no pudo traccionar al acumulado del año, que terminó con una caída de 2,2% respecto a igual período de 2025.

De esta manera, marzo (5,1%) y junio son los únicos dos meses que cerraron con variaciones positivas.

En cuanto a las divisiones, nueve de las dieciseis presentaron subas interanuales.

Alimentos y bebidas: 6,2%.

Productos de tabaco: 0,4%.

Productos textiles: -15,9%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,4%.

Madera, papel, edición e impresión: 8,4%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,4%.

Sustancias y productos químicos: 11%.

Productos de caucho y plástico: -2,9%.

Productos minerales no metálicos: -7,2%.

Industrias metálicas básicas: 11,8%.

Productos de metal: 3,6%.

Maquinaria y equipo: -16,8%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -25,3%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -3,5%.

Otro equipo de transporte: 7,2%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,4%.

La construcción

En este rubro también anotó una variación positiva en junio. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) subió 4% interanual y el acumulado enero-junio cerró con un incremento de 2,8%.

En este caso, el desempeño mensual del ISAC fue diferente y anotó más subas que bajas: únicamente febrero (-1,5%) y abril (-2,8%).

Medido contra mayo, el sector anotó la mayor caída en lo que va del año: fue de 4,1%, seguida por abril (-3,7%).

Respecto a los rubros, siete de los 13 anotaron subas interanuales.

Artículos sanitarios de cerámica: 10,7%.

Asfalto: -17,1%.

Cales: 5,7%.

Cemento portland: -1,2%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 4,6%.

Hormigón elaborado: -2%.

Ladrillos huecos: 7,1%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -13,6%.

Pinturas para construcción: -2,7%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -3,4%.

Placas de yeso: 10,5%.

Yeso: 1,7%.

Resto: 30,8%.

Los protagonistas del sector no se muestran optimistas para el período julio-septiembre en relación con el nivel de actividad esperado.

El 71,1% (obras privadas) y el 53,8% (obras públicas) no prevé cambios en la tendencia de los meses venideros; el 16,8% (obras privadas) y el 29,2% (obras públicas) cree que disminuirá la actividad y solamente un 12,1% (obras privadas) y 18% (obras públicas) cree que aumentará.