El Gobierno nacional acentuó el recorte de fondos a las provincias.

El envío de transferencias no automáticas del Gobierno nacional hacia las provincias y CABA sufrió un recorte superior al 60% durante el primer semestre.

El envío de transferencias no automáticas del Gobierno nacional hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sufrió un recorte superior al 60% durante el primer semestre de 2026, lo que lo posiciona como el peor desempeño desde, por lo menos, 2005.

En particular, durante junio totalizaron los 48.300 millones de pesos, registrando una baja contra el mismo mes de 2025 del 87,7%.

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El recorte del Gobierno nacional

Entre las provincias más beneficiadas estuvieron Buenos Aires, con el 27,2% (13.159 millones de pesos), Corrientes, con el 10,4% (5.104 millones) y Santa Fe, con el 9,5% (4.583 millones), según precisó el informe de Politikon Chaco.

Las transferencias no automáticas son los fondos que gira Nación de manera discrecional hacia las 24 jurisdicciones. Estas no se distribuyen en base a una fórmula establecida por ley (como sí lo hace la coparticipación), sino que dependen de decisiones del Ejecutivo. En el fondo de la tabla estuvieron Río Negro (349 millones de pesos), La Pampa (303 millones) y La Rioja (161 millones), cuyos niveles de participación fueron inferiores al 1% mensual.

De esta manera, solo tres provincias cerraron con un crecimiento relativo interanual: San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%).

“Debe señalarse que las mejoras se dan contra bases comparativas especialmente bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los 600 millones de pesos”, advirtieron desde la consultora.

Por lo que el resto de los 21 distritos subnacionales tuvieron caídas con marcados extremos: Mendoza fue la única con baja inferior al 10% (-7,8%) y en la otra punta, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA presentan bajas superiores al 90%.

El informe detalló que los giros estuvieron focalizados en tres programas. La Universalización de la Jornada Extendida fue el de mayor peso, con el 51% del total (24.460 millones de pesos). Le siguió el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) con el 10% (4.985 millones) y en último lugar las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales con el 8% (4.000 millones).

En conjunto, estos tres programas representaron el 69% del total mensual; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 31% del total de julio (por 14.855 millones de pesos).

El primer semestre

Así, el período enero-junio cerró con un giro total por 639.589 millones de pesos, representando una contracción interanual del 61,8% y ubicándose como el segundo peor primer semestre desde 2005, superando únicamente al registro de 2024.

En el semestre lideraron Buenos Aires (20,2%), CABA (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%); La Rioja y San Luis fueron las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,5% del total entre los dos).

En cuanto a las actividades lideró, nuevamente, la Universalización de la Jornada Extendida (25% del total por 159.878 millones de pesos), seguido del Aporte del Tesoro Nacional-ATN (19% del total por 121.000 millones) y cerrando con las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales (19% del total por 119.167 millones de pesos).

El resto de las actividades por las cuales hubo transferencias explicó el 37% restante (por $239.544 millones).