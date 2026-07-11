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Denuncian "provocación" británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

El gobierno de Tierra del Fuego calificó de “provocación flagrante” la navegación de la embarcación inglesa tras zarpar desde las Islas Malvinas.

11 de julio 2026 · 13:37hs
Denuncian provocación británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, aseguró que el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina, tras zarpar desde las Islas Malvinas, constituye una "provocación flagrante" del Reino Unido y sostuvo que el episodio debe analizarse dentro de un contexto geopolítico internacional cada vez más complejo.

El funcionario afirmó que el hecho no puede interpretarse como un episodio aislado y consideró que responde a un escenario global en el que el Atlántico Sur adquiere una creciente importancia estratégica para distintas potencias.

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"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", expresó Dachary por Radio Rivadavia.

En ese sentido, explicó que la cuestión Malvinas dejó de ser únicamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para insertarse en un escenario internacional más amplio, atravesado por nuevos intereses geopolíticos.

Ante la presencia de potencias internacionales en la región y la Antártida, exigen una investigación profunda sobre el alcance de los movimientos ingleses.

"El conflicto de Malvinas ha trascendido la histórica disputa bilateral para convertirse en un eje dentro de un tablero geopolítico mucho más grande", sostuvo.

El funcionario, vinculó esa nueva realidad con el creciente interés internacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida, además de distintos episodios recientes relacionados con información estratégica.

"Hay que componer este hecho con el cambio global del tablero geopolítico, con la centralidad que está adquiriendo el Atlántico Sur y con la presencia cada vez mayor de potencias extrarregionales que buscan tener protagonismo en la Antártida", afirmó.

Asimismo, recordó antecedentes como la difusión de documentos atribuidos al Pentágono en los que también se hacía referencia a las Islas Malvinas, como parte de un contexto que, según indicó, obliga a observar estos movimientos desde una perspectiva más amplia.

Por ese motivo, Dachary insistió en que resulta indispensable esclarecer lo ocurrido con el HMS Medway y determinar el verdadero alcance del episodio.

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