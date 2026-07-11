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Plan Remediar: su presupuesto se redujo 72% y los tratamientos 52%

E Gobierno destinó $ 36.054 millones al plan Remediar, lo que representa una caída real del 72% respecto de lo ejecutado en 2023

11 de julio 2026 · 12:59hs
Plan Remediar: su presupuesto se redujo 72% y los tratamientos 52%

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Plan Remediar: su presupuesto se redujo 72% y los tratamientos 52%

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, en 2026 el Gobierno destinó $ 36.054 millones al plan Remediar, lo que representa una caída real del 72% respecto de lo ejecutado en 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos).

En tanto, la cantidad de tratamientos entregados pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025. En algunas provincias la caída superó el 70%, según un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud. Según dicho informe, el vademécum, con 75 principios activos, se reduciría a 30 medicamentos y luego a solo 3 cardiovasculares desde septiembre.

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En marzo de 2026, en el Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de salud provinciales, el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud nacional, Luis Gorostordoy, anunció cambios en el Programa para “redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y garantizar una mayor eficiencia”.

Sin embargo, organizaciones y funcionarios provinciales denuncian que se trata de un “desabastecimiento” del plan que se desarrolló de forma ininterrumpida durante más de 20 años.

Menos presupuesto y tratamientos entregados

El Plan Remediar fue creado en 2002, tras la crisis del 2001, como una política orientada a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales (entre ellos, antibióticos, corticoides y antihipertensivos) mediante su provisión directa en centros de salud y hospitales.

El Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) indicó en un informe que, a nivel nacional, los tratamientos dispensados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una caída del 52% en 3 años. Sin embargo, las compras realizadas en 2023 habían dejado unos 18 meses de stock, “lo que amortiguó el impacto durante 2024 y buena parte de 2025”.

El instituto, cuyo director es Adolfo Rubinstein (ex ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri), indicó que el vademécum del programa Remedir, que incluía 75 principios activos en 99 presentaciones farmacéuticas, se reduciría a 30 medicamentos entre abril y septiembre, y a partir de ese mes quedaría conformado únicamente por 3 medicamentos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.

El informe también destacó que la cantidad de botiquines entregados a los centros de salud “cayó de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a 1 unidad por cada 100 habitantes”. Y advirtió que de los 8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 continuarían recibiéndolos hasta septiembre.

Camila Volij, especialista en Medicina Familiar e investigadora del CIIPS, enumeró, que entre los afectados se encuentran “la población pediátrica (dejan de llegar antibióticos, analgésicos y antifebriles), las embarazadas (que quedarían sin el hierro que reciben en los controles prenatales), los adultos con enfermedades crónicas como diabetes e hipotiroidismo, los pacientes con EPOC, y, en general, cualquier persona con una infección aguda”.

Recortes de hasta el 72,4% en las provincias

A nivel provincial, la caída en los tratamientos dispensados entre 2024 y 2025 es heterogénea: va del 2,3% en Río Negro al 72,4% en Chaco. “Las jurisdicciones más afectadas —Chaco, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones— son también las que concentran mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva y menor capacidad fiscal para compensar el faltante”, se indicó en el informe.

En ENTRE RÍOS el recorte fue de 42%

En tanto, un relevamiento realizado por la Red Federal de Periodismo e Innovación, liderada por Chequeado, mostró el impacto de los recortes en siete provincaias que van más allá del plan Remediar: también afectan a programas de salud sexual, detección de VIH y tratamientos contra el cáncer.

El trabajo de CIIPS señala que “las provincias están respondiendo de manera muy desigual”, dependiendo de su situación fiscal. Mientras que algunas asignan presupuesto propio para suplir el faltante y otras reemplazan medicamentos con producción de laboratorios públicos, otras “cuentan con menos herramientas para responder”.

En este sentido, Volij sostuvo que “las provincias no tienen la misma capacidad fiscal para absorber ese gasto. Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe tienen margen para hacerlo; Formosa, Chaco, Santiago del Estero o Corrientes, que son, además, las que tienen mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva, son justamente las que menos herramientas tienen para reemplazar lo que Nación deja de proveer”.

Plan Remediar presupuesto Medicamentos tratamientos
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