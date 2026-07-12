Martín Insaurralde ahora investigado por las fotomultas

Ponen la lupa sobre una presunta caja de Martín Insaurralde vinculada al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires

Ponen la lupa sobre una presunta caja de Martín Insaurralde vinculada al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires

Ponen la lupa sobre una presunta caja de Martín Insaurralde vinculada al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires

Martín Insaurralde vuelve a quedar bajo la lupa a partir de una nueva investigación periodística que vincula a su entorno familiar con una presunta estructura de financiamiento irregular relacionada con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia pone el foco en Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del exjefe de Gabinete bonaerense , quien habría mantenido vínculos laborales con una empresa que obtuvo contratos públicos tras el desembarco político del dirigente en la administración provincial.

Milei anticipó una dura pelea en el Congreso por la reforma del Banco Central

La investigación, presentada por la periodista Guadalupe Vázquez en su programa de Radio Rivadavia, sostiene que Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 para la firma Always Group S.A., una empresa tecnológica dedicada, entre otras actividades, a la provisión de cinemómetros y sistemas utilizados para el control del tránsito.

Uno de los datos que despierta sospechas es que la compañía fue incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021.

Según la investigación, ese ingreso coincidió con el crecimiento de la empresa dentro del sistema de contrataciones públicas y con su participación en el negocio de las fotomultas, un esquema que ya había quedado bajo investigación judicial por presuntas irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte Jorge D'Onofrio.

Una firma vinculada a la sobrina de Jésica Cirio fue inscripta como proveedora bonaerense a días del desembarco del funcionario en la Jefatura de Gabinete.

Vázquez afirmó que la Justicia ya investiga el patrimonio de Ferrante y recordó que el juez federal interviniente ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para determinar la evolución de sus bienes. Además, señaló que la mujer ya había aparecido vinculada en otra causa judicial por presuntas maniobras de facturación apócrifa junto a su expareja Ever Russo.

La periodista también advirtió sobre la existencia de una presunta triangulación de fondos mediante universidades nacionales para canalizar contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, un mecanismo que, según indicó, ya había sido detectado en investigaciones previas.

En ese sentido, sostuvo que Always Group comparte domicilio legal con otras firmas mencionadas en la causa por las fotomultas y que ya pudo confirmarse su condición de proveedora tanto del Gobierno bonaerense como del municipio de Almirante Brown.

Respecto de Lomas de Zamora, señaló que aún no pudo verificarse formalmente la contratación debido a la falta de acceso público al registro de proveedores, aunque indicó que los equipos homologados por la empresa serían los mismos que funcionan en ese distrito.

"Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo", afirmó Vázquez al presentar los resultados de su investigación.

La periodista explicó que toda la documentación reunida ya fue puesta a disposición del fiscal Sergio Morla, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y del fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente por las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.

De acuerdo con la investigación, esta nueva línea podría sumarse a otras hipótesis sobre supuestas fuentes de financiamiento atribuidas al exfuncionario, entre ellas el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete bonaerense, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar sobre las presuntas maniobras denunciadas y establecer eventuales responsabilidades penales.