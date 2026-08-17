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Docentes universitarios vuelven al paro por salarios y presupuesto

Los docentes universitarios comenzarán este martes un paro que se extenderá hasta el sábado. Reclaman por salarios y mayor presupuesto.

17 de agosto 2026 · 21:58hs
Docentes universitarios vuelven al paro por salarios y presupuesto.

Docentes universitarios vuelven al paro por salarios y presupuesto.

El regreso a las aulas después del feriado del lunes 17 de agosto estará marcado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. Los docentes universitarios volverán al paro esta semana, en el marco de un conflicto que se mantiene abierto con el Gobierno nacional por salarios, presupuesto y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

LEER MÁS : Nuevo paro universitario: exigen aumento salarial y más fondos

Nuevo paro de docentes universitarios

La Conadu Histórica confirmó una medida de fuerza que comenzará este martes y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. En la práctica, durante martes, miércoles, jueves y viernes las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

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La actividad metalúrgica registró un descenso del 4,4% interanual en julio.

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La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

Qué días no habrá clases

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por Conadu Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Más detalles de la medida

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

docentes universitarios paro Salarios presupuesto
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