Es entrerriana una de las víctimas del "Soñé con vos" del influencer Laureano Gieco

La influencer Agustina Darré mencionó a una entrerriana en la lista de mujeres que intentaba conquistar Laureano Gieco, a quien acusan de violento y narcisista

El influencer argentino Laureano Gieco fue fuertemente criticado en redes sociales durante el último fin de semana tras ser expuesto por múltiples mujeres por conductas de manipulación y violencia psicológica. Entre las jóvenes que cuestionan su accionar está una federaense, quien contó que la invitó a un viaje a Aruba, en el sur del mar Caribe, que debía pagarse ella los pasajes y una vez allá, todo corría por cuenta de él y su grupo de amigos. La mujer no accedió a la propuesta y le relató su experiencia a la influencer cordobesa Agustina Darré cuando saltaron a la luz chat de numerosas mujeres exponiendoló tras considerar haber tenido malas experiencias junto al joven.

Como defensa, argumentó que sus acciones formaban parte de un "experimento social" para su próximo libro titulado "Soñé con vos".

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Mala experiencia

La influencer Agus Darre, contó en su Instagram la mala experiencia que tuvo con el joven, con quien habló por redes sociales un par de veces hasta que él se comportó de manera violenta. A las horas, alrededor de 30 mujeres de distintas partes del país, incluído Entre Ríos, le contaron a Agustina situaciones similares que habían vivido con Gieco. El influencer justificó su comportamiento dicienco que se trataba de un "experimento social" y que todo lo que hizo con las mujeres, lo volcó en un libro, llamado "Soñé con vos", que se presenta el 3 de septiembre.

El influencer y escritor argentino Laureano Gieco , conocido por dar consejos de responsabilidad afectiva, enfrenta una fuerte controversia en redes sociales tras ser expuesto públicamente por la colega Agustina Darré y múltiples usuarias que lo acusaron de manipular y enviar exactamente los mismos mensajes de seducción ("anoche soñé con vos") a distintas mujeres.

La polémica en redes

Agustina Darré destapó una ola de testimonios en agosto de 2026 donde decenas de chicas compartieron chats y audios idénticos.

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Las denunciantes señalaron una contradicción entre el discurso público del "gurú de los vínculos" y sus acciones privadas de manipulación.

Es entrerriana una de las víctimas del "Soñé con vos" del influencer Laureano Gieco

En las redes se abrió el debate sobre comportamientos de validación de ego y el uso de técnicas idénticas de conquista masiva, lo que derivó en señalamientos de manipulación psicológica.