Milei dijo que la Ley Ómnibus desenmascaró "delincuentes que se disfrazan de ovejas"

El presidente Javier Milei afirmó que "para los traidores no hay tábula rasa", valoró el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios".

"La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", subrayó y aseguró que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos".

En esta misma línea, el mandatario advirtió que en 2025 varios legisladores no lograrán "renovar sus bancas" gracias a que el tratamiento de la ley Bases en el Congreso logró el "objetivo" de exponer a los diputados que "dejaron los dedos sucios frente a la gente" y marcó que "frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley".

Milei sostuvo que la caída de la ley Bases tras su "desguace" en el Congreso sirvió para "demostrar quiénes estaban a favor de la ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes" y advirtió que como la "gente detesta y desprecia a los políticos" en la próxima elección "todos ellos no renuevan más sus bancas".

Al ser consultado sobre el rol de la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, indicó: "Para los traidores no hay tabula rasa".

La relación con el PRO

Por otra parte, Milei afirmó que "va a haber una convergencia con el PRO", aunque recordó que antes de las elecciones había dicho que "el que gana, gobierna y el que pierde acompaña".

"Yo hablo con (el expresidente Mauricio) Macri y no me pide nada, las charlas con él son maravillosas y me da su experiencia", agregó.

Sobre la designación del peronista Daniel Scioli a cargo de la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, consideró que "tiene una experiencia fenomenal, el trabajo lo conoce y hace muy bien, es amigo de Guillermo (Francos, ministro del Interior) y cada ministro tiene que poder elegir sus propios colaboradores".

Las críticas de Cristina Fernández de Kirchner

Milei opinó también sobre el documento escrito por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina" y consideró que la exmandataria "es intelectualmente honesta" pero "adhiere a una cosa que es una porquería".

"Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual", dijo.

La discusión con los gobernadores

El Jefe de Estado desligó al Gobierno nacional del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros "no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata".

"¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?", se preguntó Milei, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.