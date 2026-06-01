El ministro de Gobierno bonaerense cuestionó un tuit de Presidente Milei que mostraba restaurantes llenos para indicar que no hay consumo deprimido

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que Javier Milei “vive en Narnia” y se informa sobre la realidad a través de publicaciones “de sus amigos” en las redes sociales, a las que definió como “los tuits de Yrigoyen” que le hacen “para que esté tranquilo”.

“Parece que su fuente de información principal para ver cómo está la Argentina son los tuits de Yrigoyen que le escriben los amigos”, afirmó Bianco al cuestionar una publicación de Milei en su cuenta de X para negar que exista un “consumo deprimido”.

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El mandatario retuiteó una publicación de su colaborador Santiago Oría que mostraba filas para entrar a una pizzería y una nutrida cantidad de gente paseando por la avenida Corrientes, en el centro porteño. “Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados. Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP. La gente lo sabe. VLLC”, publicó Oría con el título: “El consumo reprimido más loco del mundo”.

Milei republicó ese tuit de Oría y expresó: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”.

Bianco, el ministro bonaerense más cercano al gobernador Axel Kicillof, enfatizó que Milei “se refiere a la situación de la Argentina a partir de tuits que hacen sus amigos para que él se quede contento y tranquilo” y los denominó “los tuits de Yrigoyen”, aludiendo a un supuesto diario que elaboraba el entorno del primer presidente radical.

Carlos Bianco Bianco cruzó a Milei: "Vive en Narnia y se informa con tuits de Yrigoyen que le hacen sus amigos"

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro manifestó que hizo “un clipping con las principales noticias referidas a los ingresos y al consumo, tanto en la provincia de Buenos aires como en la Argentina en general, solo de los últimos 15 días”.

“Quizás Milei tampoco lee los propios informes del INDEC, como no le gusta el Estado tal vez no mira lo que dice un organismo del Estado”, señaló y afirmó: “Lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes sino el país pero en el mal sentido”.

Caída consecutiva

En una síntesis de los problemas que observa, señaló: “Los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales según información oficial del INDEC”. Además, sostuvo que “los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación del 3,4%” y advirtió que “acumulan siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo”.

“Desde noviembre de 2023 el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2% o sea que han caído fuertemente los salarios reales, que están lejos de haber aumentado”, aseguró.

Asimismo, mencionó un informe de la UBA, que indica que “nueve de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos dos años son precarios y de baja calificación”, y recalcó: “Estos son los puestos de trabajo que se crearon, pero después tenemos los que desaparecieron, que son 500.000”.