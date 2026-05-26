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Tras los dichos de Jorge García Cuerva, Javier Milei dijo que es exagerado hablar de "terrorismo" en las redes

Tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva en el Tedeum, Javier Milei dijo que es “una opinión absolutamente válida” aunque exagerada

26 de mayo 2026 · 11:25hs
Tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva en el Tedeum

Tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva en el Tedeum, Javier Milei dijo que es “una opinión absolutamente válida” aunque exagerada

El presidente Javier Milei aceptó las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva como parte de un debate legítimo y aseguró que no se sintió ofendido. Sin embargo, relativizó la idea de que algunas personas hacen “terrorismo en las redes”.

El mandatario rechazó que el arzobispo actúe como un adversario político, ante la comparación con la relación que el kirchnerismo mantuvo con Jorge Bergoglio antes de su papado. En ese sentido, Milei respondió que García Cuerva “lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida”.

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“Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

En otro tramo de la entrevista, Milei profundizó sobre el rol de la Iglesia en medio de la tensión política y social que atraviesa el país. “Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación”, expresó.

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Según explicó, la discusión pública actual enfrenta a quienes impulsan cambios profundos con sectores que resisten esas transformaciones. “Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio”, señaló.

El Presidente también retomó algunas referencias religiosas para describir el escenario político y social. En ese marco, dijo que una de las reflexiones que más le llamó la atención del mensaje de García Cuerva fue que “a la persona que tiene problemas de invalidez no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo”, en una interpretación que vinculó con el rol del Estado.

“Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es solo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resistir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien del statu quo”, agregó.

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Tras los dichos del arzobispo García Cuerva, Milei tildó exagerado hablar de

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Sin embargo, Milei marcó una diferencia clara respecto de las declaraciones del arzobispo sobre el clima digital y la violencia verbal en redes sociales. “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”, diferenció.

En esa misma respuesta, calificó de “exagerada” la palabra utilizada para referirse a usuarios que escriben en redes y señaló que ese espacio puede funcionar como canal de frustración frente a una realidad que no gusta.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula”, explicó el jefe de Estado.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

“No me parece tan problemático"

Además, insistió en que quienes se sienten incómodos con ese tipo de intercambios pueden optar por abandonar la plataforma o bloquear usuarios. “No me parece tan problemático. Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”, afirmó.

Después del Tedeum, Milei encabezó una reunión de gabinete en Casa Rosada y aseguró que el encuentro se desarrolló en buenos términos. En ese contexto, comentó que durante la reunión repartió entre sus ministros un libro del economista Robert Murphy sobre teoría anarcocapitalista y mercados de seguros. Según explicó, se trató de una discusión vinculada con futuras reformas impulsadas por el Gobierno junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei Arzobispado redes Terrorismo
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