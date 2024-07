Mendoza: murió un empresario que denunció amenazas

Días atrás del hecho, el empresario había denunciado ser víctimas de amenazas: "Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar", indicó y agregó: "Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad para la gente" y, en mayúsculas, enfatizó: "NO ME VOY A SUICIDAR".

Pese a esta declaración, los investigadores señalaron que esto podría haber sido producto de "un profundo cuadro depresivo" y, por el momento, no se hallaron evidencias de la presencia de terceros en la casa. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que el hombre estaba atado de manos y pies con precintos, pero que éstos "estaban flojos". Se aguarda el resultado de la autopsia, así como del análisis de cámaras de seguridad: la calificación del expediente es la de "averiguación de causales de muerte".

Rofrano tenía 63 años, era licenciado en administración de empresas y titular de la firma Gases Aconcagua, dedicada a la distribución de gas en el rubro químico. Los perfiles comerciales de él y su empresa no revelaron deudas considerables.