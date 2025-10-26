Uno Entre Rios | El País | Máximo Kirchner

Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo habría que votar en el nuestro"

Tras votar, Máximo Kirchner cuestionó la injerencia de Estados Unidos y pidió recuperar la confianza y la autoestima del pueblo argentino.

26 de octubre 2025 · 10:28hs
Máximo Kirchner acudió a votar alrededor de las 9.30 y dialogó con la prensa que buscaba conocer su mirada sobre la elección. En ese contexto, el líder del PJ bonaerense se mostró muy crítico con la participación del gobierno de los Estados Unidos en la campaña electoral.

"A nadie le cae bien que un presidente de otro país (por Donald Trump) diga cómo habría que votar en el nuestro", afirmó.

Máximo Kirchner cuestionó la injerencia de Estados Unidos y llamó a fortalecer la autoestima nacional

Tras esa introducción, el dirigente subrayó la importancia de que los argentinos recuperen la confianza en sí mismos. "Pasó mucho tiempo del 2001 a la fecha, cuando Anne Krueger le decía a los argentinos qué teníamos que hacer, como hace hoy Cristalina", señaló.

En la misma línea, Kirchner hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la autoestima nacional y evitar la subordinación. "Tenemos que lograr entre todos y todas nuevamente para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro", expresó.

Para el referente opositor, la clave está en establecer "relaciones maduras con todos los países del mundo", reconociendo el peso de cada nación, pero sin aceptar las "situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino".

Finalmente, manifestó su preocupación por la dinámica cambiaria: "Es extraño que el Tesoro (de los EEUU) compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás. Estamos haciendo algo que sabemos que no va a funcionar".

