Daniel Scioli deseó una gran participación ciudadana y destacó la Boleta Única de Papel

Daniel Scioli deseó una "gran participación" ciudadana en las legislativas y calificó como "muy buena" la implementación de la Boleta Única de Papel.

26 de octubre 2025 · 10:09hs
.Daniel Scioli: "Esperemos que haya una gran participación por el bien de la democracia"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, habló a la salida de su centro de votación y deseó que haya "una gran participación" de la ciudadanía en los comicios legislativos.

"Esperemos que haya en esta hermosa jornada una gran participación, por el bien de la democracia y que Argentina se proyecte a un gran futuro de prosperidad y desarrollo", declaró Scioli tras emitir su voto.

Daniel Scioli celebró la jornada electoral y destacó la Boleta Única de Papel

Consultado sobre el debut de la Boleta Única de Papel, el dirigente de La Libertad Avanza consideró que fue una decisión "muy buena" su implementación a nivel nacional. "Fue muy simple, muy ágil. Es un gran paso adelante en la calidad y la organización, y para que la ciudadanía conozca los resultados de manera rápida y eficiente", subrayó.

En esa misma línea, concluyó: "Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema, aparte de todo lo que se ha hecho en materia de capacitación e información a la ciudadanía".

