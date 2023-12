En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni puso de relieve las compras realizadas ayer por el Banco Central de "cerca de US$ 270 millones" (la autoridad monetaria informó que fueron US$ 236 millones) y remarcó que el cambio de tendencia luego de varias jornadas con saldo vendedor está "en línea con el resultado" buscado por el gobierno.

En ese sentido, reiteró que "probablemente la semana que viene" se comience a "delinear los primeros trazos de las reformas estructurales", luego de las medidas de emergencia tomadas en los primeros días de la gestión del presidente Javier Milei.

14-12-2023_el_vocero_presidencial_manuel_adorni.JPG

Adorni explicó que esas medidas de emergencia son "de cortísimo plazo" y que fueron tomadas "para evitar la hiperinflación", y de inmediato advirtió que "ya estamos transitando" por ese fenómeno.

"Hablar de 15.000% de inflación es aterrador para todos", dijo, citando el porcentaje mencionado por Milei en su discurso del 10 de diciembre, además de sostener que "es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual", número que resulta de acumular el 1% de incremento diario que señaló Caputo.

Al preguntársele acerca de cómo se encarará la reducción de los subsidios a los servicios de energía y transporte, si bien no dio definiciones y pidió remitirse "al área correspondiente", Adorni sentenció: "los parches están terminados, no hay más parches en Argentina".

También anunció que "quedan congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios", porque se busca "terminar con el negocio de la pobreza", aunque aclaró que eso "no incluye la AUH (Asignación Universal por Hijo) ni asignaciones directas".

En un repaso de la reducción de gastos, señaló que "sólo en ajustes de funcionamiento" se conseguirá un ahorro "en torno de los US$ 3.000 millones anuales", y que "en algunas cuestiones tal vez más notorias o relevantes, como son los choferes, se van a reducir en un 50%, al margen de la reducción de la cantidad de funcionarios".

Asimismo, dijo que en ese cálculo "falta la reducción en direcciones nacionales, direcciones generales y (unidades de) coordinación", y que la reducción de la flota resultante del recorte de choferes "será destinada a fuerzas de seguridad", en tanto los vehículos que no estén en condiciones "serán vendidos".

Embed El portavoz @madorni confundió hoy una cifra en pesos con la misma en dólares. El seguro de las obras de arte que se debe pagar en la residencia de Olivos como en cualquier otro museo o lugar de resguardo fue de dos millones setecientos mil PESOS ANUAL y ya fue pagado este año. pic.twitter.com/recss5tJxm — Gabriela Cerruti (@gabicerru) December 15, 2023

Más ajustes

Entre otros puntos, indicó que se concretará "la venta de dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política", ya que forman parte de "los privilegios que no queremos que estén más". En el mismo sentido, calificó como "absolutamente irracional" que se destinen US$ 2,6 millones al pago de seguros de cuadros en la Residencia Presidencial de Olivos.

Adorni, anunció hoy nuevos recortes en el gasto político del Estado nacional y reafirmó la decisión de la gestión encabezada por Javier Milei de "terminar con los privilegios" y realizar un ajuste en esos ítems que, en total, girará "en torno de los 3.000 millones de dólares".

En este sentido, reafirmó que el ajuste que se planea realizar en ese sentido "gira en torno a los 3.000 millones de dólares".

En ese marco, precisó que se va a reducir en un 50 por ciento los choferes, "al margen de la reducción de la cantidad de ministerios" ya anunciada, así como la flota de vehículos: "Los que estén en condiciones se destinarán a las fuerzas armadas y los que no lo estén serán vendidos", aclaró.

Anunció asimismo "la venta de dos aviones de la YPF haciendo ejercicio de nuestra función en el directorio, que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos que estén más".

También mencionó -como ejemplos de "privilegios"- que en la residencia de Olivos hay cuadros que tienen "un seguro por el que todos pagábamos 2 millones 600 mil dólares", aunque un rato después la exvocera presidencial Gabriela Cerruti aclaró en sus redes sociales que se trata de una cifra anual en pesos y que ya fue pagado este año por el gobierno saliente.

En otro tramo de la rueda de prensa, Adorni dijo que en la reunión de Gabinete de esta mañana, el presidente Javier Milei un respaldo "absoluto y fuerte" al ministro de Economía, Luis Caputo, por el paquete de medidas lanzado esta semana y, también, a la de Seguridad, Patricia Bullrich, por el protocolo de seguridad anti piquetes anunciado ayer, para ordenar las movilizaciones sociales.

"La reunión giró en torno a analizar las reacciones que viene teniendo el mercado por paquete de medidas urgentes", dijo el vocero.

Al hablar de los planes sociales, recordó que "quedan congelados los planes con características de tener intermediarios" y expresó: "Queremos terminar con el negocio de la pobreza. Es una decisión del Presidente".

Acerca del protocolo de orden público anunciado ayer por Bullrich, explicó que "se va a hacer cumplir" ya aclaró que el Gobierno nacional "tiene jurisdicción en ámbitos federal y no hay razón para que las diferentes jurisdicciones, que son los que deben hacer cumplirla en materia de seguridad, no adhieran a este protocolo"

"No queremos que se vulneren los derechos de los que se levantan a trabajar y se topan con cortes que los hacen llegar tarde a sus trabaos. No solo no es justo sino que es ilegal", subrayó el vocero presidencial.