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Declararon las acreedoras de Manuel Adorni y afirmaron que todavía debe parte del inmueble

Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py como testigos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

13 de abril 2026 · 14:27hs
Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py

Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py
Victoria Cancio en Comodoro Py.

Victoria Cancio en Comodoro Py.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni.

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Declararon las acreedoras de Manuel Adorni y afirmaron que todav&iacute;a debe parte del inmueble

Declararon las acreedoras de Manuel Adorni y afirmaron que todavía debe parte del inmueble

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

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La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

Manuel Adorni compró pasajes en primera con plata de Jefatura

Cuotas vigentes

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”. Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

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Victoria Cancio en Comodoro Py.

Victoria Cancio en Comodoro Py.

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

caso adorni
Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py

Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

Manuel Adorni Mujeres Comodoro Py Jefe de Gabinete departamento
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