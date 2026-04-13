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Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

El principal sospechoso por el homicidio del sereno encontrado muerto en un edificio de Colón fue localizado y quedó a disposición de la Justicia

13 de abril 2026 · 15:10hs
Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

La investigación por el crimen del sereno hallado muerto dentro de una pared en un edificio de Colón sumó este lunes una novedad clave: fue detenido “Nino” Acosta, el hombre que era intensamente buscado por el caso.

El sospechoso fue localizado en la ciudad de Colón por la Policía de Entre Ríos y quedó a disposición de la Justicia.

La fiscalía de Colón pidió la captura nacional e Internacional del ciudadano Nicolás Alexander Acosta, alias NINO, por el crimen del sereno.

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Si bien el cuerpo aun no fue identificado, se presume que se trata de un ciudadanao paraguayo de 52 años que trabajaba como sereno en la construcción de Colón

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Colón cuerpo sereno construcción NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”
Colón: detuvieron a

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Acosta era señalado como el principal sospechoso en la causa que investiga el asesinato del trabajador, cuyo cuerpo fue encontrado oculto detrás de una pared construida de manera precaria dentro del edificio donde cumplía funciones como sereno.

El arresto de Acosta se realizó este lunes después del pedido de captura nacional e internacional que había solicitado el fiscal Alejandro Perroud. El hombre de 32 años es oriundo de la provincia de Buenos Aires y ya había sido señalado como el principal sospechoso por el asesinato. En ese marco, la investigación apunta a una presunta pelea, la cual terminó con el trágico desenlace.

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La detención representa un avance importante en una investigación que conmocionó a la ciudad por las características del hallazgo y por la violencia que rodea al hecho.

El caso tomó estado público luego de que se descubriera el cadáver del sereno, que estaba desaparecido desde hacía más de dos semanas, oculto debajo del hueco de una escalera, envuelto y cubierto con cal.

Con la aprehensión de “Nino” Acosta, la investigación entra ahora en una nueva etapa, enfocada en determinar su grado de participación en el homicidio y en esclarecer por completo cómo se produjo el crimen, publica Ahora.

Colón cuerpo sereno construcción 1

Homicidio

Trascendieron detalles de la investigación sobre el cuerpo hallado tapiado en una obra en construcción en la costanera de Colón. Si bien aun no fue identificado una de las hipótesis de la investigación es que se trata del sereno, un hombre de nacionalidad paraguaya.

El cadáver fue descubierto por trabajadores de la misma obra. Había sido colocado en el hueco de una escalera y sobre él hicieron una especie de pared, cubriéndolo con cal, informó a El Entre Ríos el fiscal Alejandro Perroud sobre lo que se investiga como un homicidio. “Si bien el cuerpo no está identificado formalmente, todo hace suponer que se trata de un hombre paraguayo de 52 años, sereno del lugar”, aseveró el fiscal.

El hecho habría ocurrido hace varios días, por lo que el estado del cuerpo complica su identificación. Si bien no se registró ninguna denuncia por desaparición, se presume que se trataría de una persona vinculada a la obra, mientras se aguarda la autopsia y el cotejo de ADN.

En el subsuelo de la edificación

El hallazgo se produjo el domingo específicamente en el sector del subsuelo de la edificación. Personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Colón hicieron un relevamiento técnico del sitio, la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación.

En relación al avance de la pesquisa, se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de un sujeto en el hecho. No obstante, y en virtud del estado incipiente de la causa, se ha dispuesto no brindar precisiones, para evitar el entorpecimiento de la investigación y resguardar la eficacia de las medidas procesales en curso.

Colón Crimen Investigación Justicia Homicidio
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