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Paraná: joven internado podría perder la pierna y lanzan campaña solidaria

Se lleva adelante en Paraná una campaña solidaria para ayudar a Leandro Gabriel Deharbe Godoy, de 33 años, internado en el Hospital San Martín.

14 de abril 2026 · 14:15hs
Tiene diabetes y podría perder una pierna: lanzan colecta solidaria en Paraná.

Tiene diabetes y podría perder una pierna: lanzan colecta solidaria en Paraná.

Se lleva adelante en Paraná una campaña solidaria para ayudar a Leandro Gabriel Deharbe Godoy, de 33 años, quien permanece internado en el área de Traumatología del Hospital San Martín.

El joven, que padece diabetes tipo 1 insulinodependiente, atraviesa un grave cuadro de salud luego de que una infección avanzara rápidamente hasta comprometer el hueso de su pierna izquierda, situación por la cual los médicos evalúan una posible amputación.

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Leandro Gabriel Deharbe Godoy (1).jpeg

Ante este escenario, familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para reunir fondos destinados a cubrir gastos de prótesis, muletas, medicamentos, traslados y otros costos médicos derivados del tratamiento.

En diálogo con UNO, Leandro relató su situación y el rápido avance de la infección: "Soy diabético y estoy internado en el Hospital San Martín, en Traumatología. Me agarró una celulitis en el pie izquierdo, al lado del dedo meñique. Después, la infección avanzó al empeine y se me hizo una bolsa de sangre. Ya tenía un olor fuerte, como podrido", explicó.

El paciente señaló además que la situación se agravó por dificultades para acceder a la medicación: "Me pasó porque no llegaba con la insulina a fin de mes. La infección avanzó muy rápido y llegó al hueso. Hoy me van a dar el informe para ver hasta dónde me van a tener que cortar la pierna", relató.

Conmovido, también agradeció el acompañamiento recibido: "Gracias por la predisposición y por darme una mano siempre a la gente que necesita. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron y a los que puedan hacerlo. Gracias por su apoyo".

La colecta solidaria continúa abierta para quienes deseen ayudar. Para colaborar, se puede contactar al 343 450 9596 o realizar aportes al alias Ximena.618.mp. Desde la familia remarcan que cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda para afrontar los costos del tratamiento y la futura rehabilitación.

Paraná Campaña Diabetes
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