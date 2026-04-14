Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza de Santa Elena venció como local al Decano 70 a 52. El elenco del norte entrerriano cerró la primera rueda en la cima de las posiciones.

Urquiza de Santa Elena derrotó como local a Quique por 70 a 52 en una nueva jornada en la Liga Federal de Básquet. Con esta victoria, el elenco del norte entrerriano cerró la primera rueda de la etapa regular en lo más alto de las posiciones de la Zona A, Conferencia Litoral.

El jugador más valioso del encuentro fue Jonathan Monzón, con 21 pts. de valoración (14 puntos, 14 rebotes y 2 asistencias). En tanto que, en la visita, sobresalió Franco Tomiozzo 17 con puntos de valoración (9 puntos, 9 rebotes y cero asistencias).

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La cómoda victoria de Urquiza

En el arranque del encuentro prevaleció la buena defensa por parte de ambos equipos. En los cinco minutos finales, tuvo la destacada actuación de Marcos Revello en el local, quien terminó anotando 11 puntos, para que su equipo saque una ventaja de 7 puntos (16-9).

En el segundo cuarto, Urquiza siguió mostrando un altísimo despliegue defensivo en todos y cada uno de sus jugadores. Este factor fue clave para seguir ampliando la ventaja, que al cabo de la primera mitad fue de 16 puntos (35-19).

En el inicio de la segunda mitad, Cuse comenzaba a sellar la ventaja final, siguiendo con una marca asfixiante. Al promediar este cuarto, Quique mostró señales de reacción, tras convertir dos triples consecutivos, pero rápidamente Urquiza neutralizo dicho intento.

En el cuarto final y ya al tener una cómoda ventaja, el local comenzó con la rotación del banco de suplentes. Quique en este cierre de partido, tuvo su mejor lapso de juego y goleó, con una buena actuación por parte de Franco Tomiozzo y Facundo Folmer. El resultado final fue Urquiza 70 – Quique 52.

El Decano volverá a jugar, el 22 de abril cuando a Recreativo. En tanto Urquiza comenzará los partidos de vuelta, el martes próximo cuando se presente en Paraná, para enfrentar a Sionista.

El clásico santafesino fue para Rivadavia

En un Ricardo Húngaro Crespi repletó, Rivadavia Juniors (5-1) superó como visitante a Gimnasia (2-4) por 72 a 70, en partido válido por la zona A de la Conferencia Litoral.

Mauro Natta, con 21 puntos, y Joaquín Cabre, con 19, fueron los jugadores más desequilibrantes del Rojo. En el Mensana sobresalió Inti Peón, quien con 31 anotaciones fue el máximo artillero del encuentro.

Posiciones de la Liga Federal

La tabla de la Zona A de la Conferencia Litoral quedó de la siguiente manera:

Con este resultado y el que se vienen dando en los otros encuentros disputados por la Conferencia Litoral A, las posiciones al cierre de los partidos de ida (6 partidos cada uno), son las siguiente:

Urquiza 11 (5-1)

Rivadavia Juniors 11 (5-1)

Sionista 9 (3-3)

La Armonía 8 (2-4)

Recreativo 8 (2-4)

Quique 8 (2-4)

Gimnasia 8 (2-4)