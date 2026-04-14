Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Los octavos de final de la Liga Argentina comenzarán el jueves. Los representantes entrerrianos tendrán ventaja deportiva.

14 de abril 2026 · 11:42hs
Central Entrerriano abrirá el jueves la serie en Gualeguaychú.

Central Entrerriano abrirá el jueves la serie en Gualeguaychú.

La temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet tiene confirmado el programa correspondiente a los octavos de final. Esta instancia contará con la presencia de Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón.

El Rojinegro del sur provincial y el Rojo de la Costa del Uruguay avanzaron directamente a esta instancia al finalizar la etapa regular entre los cuatro primeros de la Conferencia Sur. El elenco de la ciudad del Carnaval concluyó en el segundo escalón, escoltando a Provincial de Rosario. La Unión se posicionó cuarto.

Entre Ríos y River Plate impulsarán acciones deportivas de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras disciplinas.

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Urquiza venció con claridad a Quique en Santa Elena.

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

El rival de Central Entrerriano para los octavos de final de la Liga Argentina será Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo avanzó de instancia al derrotar por 77 a 72 ante Racing de Avellaneda en el quinto y decisivo partido de una de las series correspondiente a la reclasificación.

Nota relacionada: Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

El Rojinegro superó al conjunto bonaerense en los dos encuentros disputados en la etapa regular. Se impuso por 71 a 65 como local en el cotejo disputado el 4 de febrero. En el ultimo antecedente los dirigidos por Martín Pascal derrotaron a Gimnasia por 88 a 86 en el partido desarrollado el 5 de marzo en la ciudad de las diagonales.

Por su parte, La Unión de Colón enfrentará a Pico FC. El Decano de La Pampa, que peleó hasta las últimas fechas de la etapa regular para ingresar en el top 4, accedió a octavos al dejar en el camino a El Talar al derrotarlo 101 a 78 en el cuarto juego. Con ese resultado barrio la llave por 3 a 1.

La Unión Pico FC Liga Argentina
PIco FC será el rival de La Unión en octavos de final de la Liga Argentina.

PIco FC será el rival de La Unión en octavos de final de la Liga Argentina.

El Rojo derrotó a Pico FC en territorio entrerriano por 97 a 75 en el juego disputado el 9 de febrero. El conjunto pampeano se desquito al derrotar a La Unión por 81 a 65 en la penúltima jornada de la Etapa Regular

Los cruces de octavos de final de la Liga Argentina

CONFERENCIA SUR

(1) Provincial de Rosario vs Deportivo Viedma (8)

(2) Central Entrerriano vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7)

(3) Lanús vs Quilmes de Mar del Plata (6)

(4) La Unión de Colón vs Pico FC (5)

Los partidos se disputarán el 16, 18, 21, 23 y 26 de abril con excepción de la serie entre Lanús vs Quilmes, que comenzará el 15/04 y se disputará con el calendario de la Norte.

CONFERENCIA NORTE

(1) Amancay de La Rioja vs Villa San Martín (9)

(2) San Isidro de San Francisco vs Salta Basket (7)

(3) Barrio Parque vs Comunicaciones de Mercedes (6)

(4) Sportivo Suardi vs Santa Paula de Gálvez (5)

Los partidos se disputarán el 15, 17, 20, 22 y 25 de abril con excepción de la serie entre San Isidro vs Salta Basket, que comenzará el 16 de abril y se disputará con el calendario de la Sur.

Liga Argentina Central Entrerriano La Unión
Noticias relacionadas
Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Santiago Maier,  Lorenzo Rizzi y Víctoria Maier consiguieron primeros puestos en el Campeonato Argentino para Estudiantes.

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A.

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Partidazo Capibaras v. Tarucas.

Capibaras XV ganó un partidazo a Tarucas en Rosario

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Policiales
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por beba muerta en Paraná: A Kathaleya la destruyeron González y Hernández, dijo la fiscal

Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Ovación
Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

La provincia
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

OSER: denuncian vulnerabilidad institucional y colapso en prestaciones

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Dejanos tu comentario