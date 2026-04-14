Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Los octavos de final de la Liga Argentina comenzarán el jueves. Los representantes entrerrianos tendrán ventaja deportiva.

La temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet tiene confirmado el programa correspondiente a los octavos de final. Esta instancia contará con la presencia de Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón.

El Rojinegro del sur provincial y el Rojo de la Costa del Uruguay avanzaron directamente a esta instancia al finalizar la etapa regular entre los cuatro primeros de la Conferencia Sur. El elenco de la ciudad del Carnaval concluyó en el segundo escalón, escoltando a Provincial de Rosario. La Unión se posicionó cuarto.

Los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

El rival de Central Entrerriano para los octavos de final de la Liga Argentina será Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo avanzó de instancia al derrotar por 77 a 72 ante Racing de Avellaneda en el quinto y decisivo partido de una de las series correspondiente a la reclasificación.

El Rojinegro superó al conjunto bonaerense en los dos encuentros disputados en la etapa regular. Se impuso por 71 a 65 como local en el cotejo disputado el 4 de febrero. En el ultimo antecedente los dirigidos por Martín Pascal derrotaron a Gimnasia por 88 a 86 en el partido desarrollado el 5 de marzo en la ciudad de las diagonales.

Por su parte, La Unión de Colón enfrentará a Pico FC. El Decano de La Pampa, que peleó hasta las últimas fechas de la etapa regular para ingresar en el top 4, accedió a octavos al dejar en el camino a El Talar al derrotarlo 101 a 78 en el cuarto juego. Con ese resultado barrio la llave por 3 a 1.

La Unión Pico FC Liga Argentina PIco FC será el rival de La Unión en octavos de final de la Liga Argentina. Prensa Pico FC

El Rojo derrotó a Pico FC en territorio entrerriano por 97 a 75 en el juego disputado el 9 de febrero. El conjunto pampeano se desquito al derrotar a La Unión por 81 a 65 en la penúltima jornada de la Etapa Regular

Los cruces de octavos de final de la Liga Argentina

CONFERENCIA SUR

(1) Provincial de Rosario vs Deportivo Viedma (8)

(2) Central Entrerriano vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7)

(3) Lanús vs Quilmes de Mar del Plata (6)

(4) La Unión de Colón vs Pico FC (5)

Los partidos se disputarán el 16, 18, 21, 23 y 26 de abril con excepción de la serie entre Lanús vs Quilmes, que comenzará el 15/04 y se disputará con el calendario de la Norte.

CONFERENCIA NORTE

(1) Amancay de La Rioja vs Villa San Martín (9)

(2) San Isidro de San Francisco vs Salta Basket (7)

(3) Barrio Parque vs Comunicaciones de Mercedes (6)

(4) Sportivo Suardi vs Santa Paula de Gálvez (5)

Los partidos se disputarán el 15, 17, 20, 22 y 25 de abril con excepción de la serie entre San Isidro vs Salta Basket, que comenzará el 16 de abril y se disputará con el calendario de la Sur.