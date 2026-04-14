La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a una jornada de lucha para el jueves 16 de abril, que se desarrollará entre las 17 y las 19 con concentraciones simultáneas en los ingresos a distintas localidades de Entre Ríos.
Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas
Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos
14 de abril 2026 · 13:32hs
La medida se enmarca en una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y previsional del sector docente. Entre las principales consignas, los trabajadores exigen un urgente aumento salarial, rechazan cualquier intento de ajuste en educación y manifiestan su oposición a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.
La modalidad será descentralizada, con puntos de encuentro en cada localidad de Entre Ríos, con el objetivo de visibilizar los reclamos en los accesos principales de las ciudades.
Se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.