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Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

14 de abril 2026 · 13:32hs
Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos
Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Foto Archivo/Ilustrativa

Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a una jornada de lucha para el jueves 16 de abril, que se desarrollará entre las 17 y las 19 con concentraciones simultáneas en los ingresos a distintas localidades de Entre Ríos.

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La medida se enmarca en una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y previsional del sector docente. Entre las principales consignas, los trabajadores exigen un urgente aumento salarial, rechazan cualquier intento de ajuste en educación y manifiestan su oposición a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

La modalidad será descentralizada, con puntos de encuentro en cada localidad de Entre Ríos, con el objetivo de visibilizar los reclamos en los accesos principales de las ciudades.

Entre Ríos y River Plate impulsarán acciones deportivas de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras disciplinas.

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Se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.

Entre Ríos Agmer Protestas Docentes
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