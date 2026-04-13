Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Con gol de Joaquín García a los 10 del primer tiempo, Vélez ganó en su casa, llegó a la cima de la Zona A y se clasificó a los octavos de final del Apertura.

Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A.

Vélez Sarsfield cumplió en Liniers y derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio José Amalfitani, en el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura. Con un gol tempranero y un desarrollo controlado, el Fortín sumó tres puntos clave que le permiten treparse a lo más alto de la tabla.

El equipo de Liniers golpeó rápido y marcó el rumbo del partido desde el inicio. A los 10 minutos del primer tiempo, Joaquín García apareció dentro del área y definió con precisión para poner el 1-0, tras una buena asistencia de Matías Pellegrini.

A partir de ese momento, Vélez manejó los tiempos del encuentro. Con mayor posesión y presencia en campo rival, intentó ampliar la diferencia, aunque sin la contundencia necesaria en los últimos metros. Central Córdoba, por su parte, respondió con orden y tuvo algunas aproximaciones, pero le faltó claridad para inquietar con peligro.

El primer tiempo mostró a un local más activo, generando las situaciones más claras, mientras que la visita apostó a resistir y buscar alguna oportunidad aislada. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse antes del descanso.

Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

velez central cordoba 1 Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A.

En el complemento, el trámite se volvió más equilibrado. Central Córdoba adelantó líneas y empezó a disputar más la pelota, lo que obligó a Vélez a replegarse por momentos y cuidar la ventaja. Aun así, el Fortín mantuvo el control general del partido y no sufrió demasiado en su arco.

Las estadísticas reflejaron esa superioridad del equipo local, que dominó la posesión y generó más remates a lo largo del encuentro.

En los minutos finales, el Ferroviario buscó el empate con empuje, pero sin precisión en los últimos metros. Vélez, ordenado y sólido, supo sostener la diferencia y cerrar el partido sin sobresaltos en el tramo decisivo.

El triunfo le permite al conjunto de Liniers alcanzar los 25 puntos y recuperar la cima de la Zona A, en un torneo marcado por la paridad y donde cada victoria tiene un peso específico.

Más allá del resultado, el equipo mostró solidez para sostener una ventaja temprana, un aspecto clave en esta etapa del campeonato. Central Córdoba, en cambio, dejó pasar una oportunidad de sumar como visitante y deberá ajustar su funcionamiento para salir del fondo de la tabla.