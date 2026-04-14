Uno Entre Rios | Manuel Adorni

Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Fernández

A Manuel Adorni se le reprocha su “contradicción política” por uso de los recursos públicos en propio beneficio, en 39,3%.

14 de abril 2026 · 13:31hs
Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner

Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner

El sondeo muestra que respecto del caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito, lo que más molestó a la ciudadanía fue “El uso de los recursos públicos” en beneficio personal, según la opinión del 39,3% de los consultados.

Asimismo, el presidente Javier Milei tiene una imagen negativa en la ciudadanía de un 55,6%, con una positiva de solo 36,1%, mientras que la ex presidenta Cristina Fernández continúa liderando el ranking de gobiernos asociados a hechos de corrupción, con un 44,4%, según una encuesta.

José Mayans pidió el juicio político contra Adorni.

José Mayans pidió el juicio político contra Manuel Adorni

Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py

Declararon las acreedoras de Manuel Adorni y afirmaron que todavía debe parte del inmueble

Así lo expresa una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados, con trabajos de campo generalmente cercanos al Gobierno, en la que sobresale como la figura con mejor imagen positiva la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un 37,2%.

LEER MÁS: Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con una hipoteca privada

En esa lista la siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con un 34,8% de imagen positiva (50,8% negativa); Cristina Fernández con 26,8% de positiva (55,2% negativa), y la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 20,6% de imagen positiva (65% negativa).

El estudio consultó a los ciudadanos a nivel emocional sobre la situación del país, con un esquema de “nube de palabras”, en el que sobresalen como las más elegidas “Incertidumbre”, “Esperanza” y “Tristeza.

El "caso Adorni" en la opinión de los argentinos

La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.

De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3% de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8%).

Le siguen “La contradicción política” entre los dichos y la conducta de Adorni, que fue elegida por un 33,9%; y finalmente “La cobertura de los medios”, opción que señaló un 17,3%, una cifra que abarcó al 42,6% entre los seguidores de Milei y La Libertad Avanza.

El ranking histórico de la corrupción

Finalmente, la encuesta midió cuál fue, en opinión de los consultados, el Gobierno cuya imagen está más asociada con hechos de corrupción desde la vuelta de la democracia en 1983, y la mayoría eligió a la presidencia de Cristina Kirchner.

De esta forma el primer lugar lo ocupa la ex mandataria actualmente detenida con prisión domiciliaria con un 44,4%. El segundo lugar lo ocupa Javier Milei con un 31,3%, seguido por Carlos Menem con un 8,4% y Mauricio Macri con un 5,7%.

Entre los evaluados se incluyó a los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rua (1999-2001), ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical, con una imagen casi no relacionada por los encuestados con hechos de corrupción, que obtuvieron un 0,0 y un 0,6%, respectivamente.

Manuel Adorni Javier Milei encuesta Ranking Corrupción Cristina Fernández
Noticias relacionadas
caso manuel adorni: declaran las mujeres que le otorgaron la financiacion directa

Caso Manuel Adorni: declaran las mujeres que le otorgaron la financiación directa

La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

Manuel Adorni compró pasajes en primera con plata de Jefatura

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco

Manuel Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Policiales
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por beba muerta en Paraná: A Kathaleya la destruyeron González y Hernández, dijo la fiscal

Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Ovación
Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

La provincia
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

OSER: denuncian vulnerabilidad institucional y colapso en prestaciones

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Dejanos tu comentario