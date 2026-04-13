José Mayans pidió el juicio político contra Manuel Adorni

El jefe del interbloque del Partido Popular en el Senado, José Mayans, aclaró que “la que tiene que hacer la acusación es la Cámara de Diputados”.

El jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans , sostuvo este lunes que la Cámara de Diputados “tiene que analizar la posibilidad del juicio político” contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se vio envuelto en un escándalo mediático y judicial por el crecimiento patrimonial acelerado en sus dos años de funcionario.

En diálogo con “Contando los Días”, el ciclo que conduce Luisa Valmaggia por Radio Splendid AM 990, el formoseño aclaró que en caso de proceder el juicio político, “la que tiene que hacer la acusación es la Cámara de Diputados”, y posteriormente el Senado lleva adelante el juzgamiento.

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Consultado sobre a quiénes ve con posibilidades de encabezar una candidatura presidencial del peronismo en las elecciones del 2027, Mayans dijo que “hay varios compañeros con aspiración” y que “hay que buscar consensos”.

Al respecto, mencionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al mandatario de San Juan, Sergio Uñac, y al ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“Hay que llegar a un acuerdo programático. Definir el qué y el cómo”, postuló el senador del bloque Justicialista.