Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de dos escuelas de Paraná participaron de una propuesta literaria y musical para conocer la obra de Jorge Luis Borges

14 de abril 2026 · 13:39hs
Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre
Jóvenes se interiorizaron en la obra de Borges con una actividad didáctica en Paraná

Jóvenes se interiorizaron en la obra de Borges con una actividad didáctica en Paraná

Alumnos de dos escuelas de Paraná participaron de de una propuesta literaria y musical para conocer la obra de Jorge Luis Borges.

Jóvenes se interiorizaron en la obra de Borges con una actividad didáctica en Paraná

En la Plaza Plaza Borges, recientemente inaugurada, se desarrolló una actividad educativa destinada a estudiantes secundarios, con el objetivo de acercarlos a la literatura de Jorge Luis Borges. Participaron alumnos de los establecimientos Siglo XXI y de la Escuela Secundaria N°12 Provincia del Neuquén.

El Podio apuesta al crecimiento en un contexto desafiante.

El Podio apuesta al crecimiento en un contexto desafiante

Rosario Romero presente en la plaza inagurada en Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

La propuesta estuvo a cargo del escritor y periodista Daniel Mecca, quien trabajó con los estudiantes a partir de una dinámica que adaptó textos de Borges a canciones populares. La actividad buscó generar un vínculo más cercano entre los jóvenes y la obra del autor, a través de un formato accesible y participativo.

Plaza Jorge Luis Borges Paraná1

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó la importancia de la iniciativa en el marco de la creación del espacio. Señaló que la plaza fue pensada como un punto de encuentro con la lectura y la cultura, y adelantó que contará con una biblioteca abierta para facilitar el acceso a libros a quienes visiten el lugar.

Por su parte, Mecca valoró la experiencia y remarcó la necesidad de generar nuevas formas de acercar la literatura a las generaciones más jóvenes. Consideró que el uso de canciones permite despertar el interés por la obra de Borges y favorecer su comprensión.

Los estudiantes también compartieron sus impresiones sobre la jornada. Manuel Vírgala, de quinto año del colegio Siglo XXI, señaló que la propuesta resultó didáctica y permitió incorporar contenidos de manera más dinámica. En la misma línea, su compañero Tomás Castelo destacó el estado del nuevo espacio público y valoró la realización de actividades culturales en ese ámbito.

LEER MÁS: RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

Paraná Borges Alumnos propuesta
Noticias relacionadas
Fin de semana de Karting Entrerriano en el Club de Volantes Entrerriano. (Foto Gentileza Diego Sappia)

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

experiencia queen llega a parana con su greatest hits tour 2026

Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

La gerente de Selplast compartió los aprendizajes que transformaron su mirada.

Fernanda Balla: "Volví siendo otra: la experiencia del intercambio me cambió la vida"

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Policiales
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por beba muerta en Paraná: A Kathaleya la destruyeron González y Hernández, dijo la fiscal

Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Ovación
Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

La provincia
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

OSER: denuncian vulnerabilidad institucional y colapso en prestaciones

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Dejanos tu comentario