Alumnos de dos escuelas de Paraná participaron de una propuesta literaria y musical para conocer la obra de Jorge Luis Borges

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de dos escuelas de Paraná participaron de de una propuesta literaria y musical para conocer la obra de Jorge Luis Borges.

En la Plaza Plaza Borges, recientemente inaugurada, se desarrolló una actividad educativa destinada a estudiantes secundarios, con el objetivo de acercarlos a la literatura de Jorge Luis Borges. Participaron alumnos de los establecimientos Siglo XXI y de la Escuela Secundaria N°12 Provincia del Neuquén.

La propuesta estuvo a cargo del escritor y periodista Daniel Mecca, quien trabajó con los estudiantes a partir de una dinámica que adaptó textos de Borges a canciones populares. La actividad buscó generar un vínculo más cercano entre los jóvenes y la obra del autor, a través de un formato accesible y participativo.

Plaza Jorge Luis Borges Paraná1

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó la importancia de la iniciativa en el marco de la creación del espacio. Señaló que la plaza fue pensada como un punto de encuentro con la lectura y la cultura, y adelantó que contará con una biblioteca abierta para facilitar el acceso a libros a quienes visiten el lugar.

Por su parte, Mecca valoró la experiencia y remarcó la necesidad de generar nuevas formas de acercar la literatura a las generaciones más jóvenes. Consideró que el uso de canciones permite despertar el interés por la obra de Borges y favorecer su comprensión.

Los estudiantes también compartieron sus impresiones sobre la jornada. Manuel Vírgala, de quinto año del colegio Siglo XXI, señaló que la propuesta resultó didáctica y permitió incorporar contenidos de manera más dinámica. En la misma línea, su compañero Tomás Castelo destacó el estado del nuevo espacio público y valoró la realización de actividades culturales en ese ámbito.