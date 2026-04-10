Manuel Adorni compró pasajes en primera con plata de Jefatura

Manuel Adorni admitió que pagó 5.300 dólares por un pasaje de ida a Nueva York. Los pasajes fueron reservados por Jefatura de Gabinete. Números que no cierran

La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

Apenas se supo que Bettina Angeletti era parte de la comitiva oficial que estaba en Nueva York, Adorni admitió que su esposa había viajado en el Tango 01 e intentó justificar diciendo que ya tenía comprado un pasaje comercial por 5.345 dólares, pero que no lo usó. Ahora, la información es que Adorni y su mujer volvieron en primera clase desde Nueva York y que el jefe de Gabinete le pagó otro asiento por más de 5 mil dólares desde la página de la Jefatura.

El fiscal Gerardo Pollicita tiene un informe que indica que "las planillas complementarias consignan un importe total de ticket de 4.910,35 dólares para Adorni y 5.154,55 dólares para Angeletti". Ambos se sentaron en la primera fila del vuelo DL 115 y el informe indica que el pasaje de la mujer "fue afrontado por Adorni". publicó Clarín.

Milei Adorni

Números que no cierran

Aunque no es ilegal pagar vuelos en primera clase, el problema del funcionario es que sus gastos no se condicen con sus ingresos ni con lo declarado. El valor del ticket que compró para su esposa es aproximadamente lo mismo de lo que cobró en el mes de marzo, después de un aumento del 100% de su sueldo.

Pero además de esos 5.154,55 dólares, Adorni gastó 5.345 dólares del pasaje de ida que Angeletti no utilizó y en febrero habría pagado alrededor de 8.000 dólares más para ir y volver en vuelo privado a Punta del Este.

A esos gastos habría que sumarle las expensas de sus al menos tres propiedades y las dos hipotecas no bancarias que tiene por un lado con dos jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito, por 200.000 dólares, y por el otro con policías que le prestaron 100.000 dólares para comprar una casa en el country Indio Cuá Golf Club.

Es decir que si Adorni estuviese pagando mensualmente las dos hipotecas debería desembolsar 21.000 dólares por mes, bastante más que los poco más de 7 millones de pesos que percibe por su trabajo de jefe de Gabinete.