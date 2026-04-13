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Caso Manuel Adorni: declaran las mujeres que le otorgaron la financiación directa

Este lunes, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio declaran en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

13 de abril 2026 · 07:52hs
Caso Manuel Adorni: declaran las mujeres que le otorgaron la financiación directa

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la compra de su departamento en el barrio de Caballito, declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las 9 y las 11hs., en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

Estas dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

Manuel Adorni compró pasajes en primera con plata de Jefatura

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco

Manuel Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco

El miércoles 15 será el turno de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le habrían vendido al jefe de Gabinete el departamento de la calle Miró, en Caballito, por un adelanto y una hipoteca a saldar sin intereses.

Qué dijo la escribana

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Casa que le atribuyen a Adorni

LEER MÁS: Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con una hipoteca privada

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado.

La semana pasada, la justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

Manuel Adorni Investigación Mujeres enriquecimiento
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