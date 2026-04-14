Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Una mujer fue detenida en la Terminal de Islas del Ibicuy tras descubrirse que ocultaba cocaína dentro de un pañal durante un control policial.

Un operativo de rutina en la Terminal de Ómnibus de Islas del Ibicuy terminó con un impactante descubrimiento que sorprendió incluso a los propios efectivos policiales. En medio de controles preventivos contra el narcomenudeo, una mujer fue detenida tras detectarse que transportaba droga oculta de una manera poco habitual: dentro de un pañal. El hallazgo, ocurrido la noche del lunes, permitió secuestrar decenas de envoltorios de cocaína y dejó al descubierto una modalidad de ocultamiento tan ingeniosa como alarmante.

Según se informó a UNO , durante la requisa, personal de la División Drogas Peligrosas detectó una maniobra inusual, la "sustancia ilícita se encontraba cuidadosamente oculta en el interior de un pañal, una modalidad de ocultamiento que llamó la atención por su ingenio y nivel de ocultamiento".

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Tras la intervención, se procedió al secuestro de 59 envoltorios de nylon con cocaína, confirmándose así la infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

cocaina pañal

Una mujer fue detenida

Como resultado del procedimiento, una mujer quedó detenida e incomunicada, mientras que un masculino fue debidamente identificado, quedando supeditado a la causa.

La investigación es llevada adelante por el Juzgado de Garantías N° 2 de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Ignacio Telenta, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Gastón Popelka, quienes dispusieron las medidas procesales correspondientes.

Desde la fuerza policial destacaron "el profesionalismo y la eficacia del personal de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy, cuyo accionar permitió detectar una modalidad de ocultamiento poco habitual y evitar la circulación de estupefacientes en la región".

"Este procedimiento refleja el compromiso sostenido en la lucha contra el narcomenudeo y el permanente trabajo de control en puntos estratégicos como terminales de transporte, logrando en esta oportunidad un resultado altamente satisfactorio", sostuvieron.