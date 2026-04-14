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Qué dijo Javier Milei sobre el 3,4% de inflación de marzo

Tras conocer el índice de la inflación de marzo, Javier Milei, dijo que “nos repugna”. Y agregó: “A futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

14 de abril 2026 · 17:14hs
El presidente Javier Milei admitió que el 3

El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”.

El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”, pero remarcó que espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.

LEER MÁS: Javier Milei: "En agosto la inflación va a empezar con cero"

Las posteó de Javier Milei

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.

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El mandatario demostró cierto malestar sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró en el tercer mes del año.

Con un incremento del 9,4% en el primer trimestre, se complica el objetivo del Gobierno de finalizar el año con una inflación del 10%, tal como habían pactado en el Presupuesto nacional.

El alza de marzo estuvo influenciada por los rubros de Educación (12,1%) y Transporte (4,1%); a contramano se ubicaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Javier Milei Inflación
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