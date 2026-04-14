Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Con títulos en el Argentino y presencia en selecciones, Estudiantes consolida un semillero. Lorenzo Rizzi, Víctoria y Santiago Maier dieron que hablar.

El semillero del Club Atlético Estudiantes de Paraná volvió a demostrar su enorme potencial. Durante el último fin de semana, jóvenes nadadores de la institución se destacaron en la fecha final del Campeonato Argentino de aguas abiertas, disputada en Santo Tomé, consolidando una temporada de alto nivel con títulos y podios en distintas categorías.

El certamen, que se desarrolló a lo largo de cuatro fechas en diferentes puntos del país, reunió a los mejores exponentes de la disciplina. Allí, los representantes entrerrianos lograron resultados sobresalientes: Lorenzo Rizzi se consagró campeón en Juveniles, Victoria Maier fue campeona en Infantil, y Santiago Maier obtuvo el subcampeonato en Juveniles, compitiendo incluso con nadadores de mayor edad.

ya es realidad. A sus 17 años, Lorenzo Rizzi se posiciona como una de las grandes proyecciones de la natación provincial y nacional. Su presente lo encuentra en un momento inmejorable: además del título argentino juvenil en aguas abiertas, viene de imponerse en pruebas emblemáticas como la Paraná–Santa Fe y la Villa Urquiza–Paraná.

“Comencé a nadar en el río a los 13 años y el año pasado clasifiqué para la selección argentina. Tengo 17 años”, contó el joven en diálogo con UNO. Sobre el circuito nacional, detalló: “Este año fueron cuatro fechas: dos en Santo Tomé, una en Córdoba y otra en San Juan. Vengo bastante a full con las carreras de aguas abiertas, metiendo muchos kilómetros y entrenando fuerte para que se den los resultados”.

Lorenzo Rizzi recordó también sus inicios: “Arranqué a los 13 años, me tiré al río para ver cómo era. Mi primera carrera fue en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde salí tercero. Desde ahí me empezó a gustar cada vez más”. Ese crecimiento sostenido lo llevó a integrar la selección argentina en la especialidad, consolidando un proceso que no deja de evolucionar.

proyección. Con apenas 11 años, Victoria Maier ya escribe sus primeras páginas doradas en la natación a nivel nacional. La joven paranaense se consagró campeona nacional en categoría Infantil tras una destacada actuación a lo largo de las cuatro fechas del Campeonato Argentino.

“Corrí en Infantil y participé en todas las fechas: Santo Tomé, Córdoba, San Juan y nuevamente Santo Tomé. La verdad, no esperaba ganar en mi categoría”, expresó con humildad la joven promesa.

Victoria comenzó a nadar a los 6 años y el año pasado dio sus primeros pasos en aguas abiertas: “Mi primera competencia de río fue la vuelta a la isla en Gualeguaychú. Ahí empecé a meterme más en esto”.

Su crecimiento no pasa desapercibido: ya forma parte de la selección argentina y tiene en el horizonte un desafío internacional, con participación prevista en un Sudamericano en Chile. “Me gustaría seguir creciendo, hacer más competencias de río y mejorar cada año”, agregó Victoria.

Competitivo desde chico. Por su parte, Santiago Maier, de 13 años, también dejó su marca en el campeonato al conseguir el subcampeonato juvenil en el torneo, compitiendo con nadadores mayores.

“Al principio no esperaba este rendimiento porque sabía que había rivales muy fuertes. Pero a medida que avanzaban las fechas y veía que me iba bien, empecé a creer que podía estar entre los mejores”, relató Santiago Maier.

Con una vida entera ligada al agua, Santiago comenzó a nadar a los 3 años y a competir a los 6. “Me encanta competir”, afirmó. De cara al futuro, adelantó: “Ahora se vienen los nacionales de pileta. Terminó el calendario de aguas abiertas, así que vamos a enfocarnos ahí. Y si aparece otra fecha de río, también vamos a estar”.

Detrás de estos logros hay un trabajo constante y comprometido. Los tres nadadores entrenan diariamente bajo la guía del entrenador Joaquín Mendez orzuza, en la pileta cubierta del Club Atlético Estudiantes, donde combinan preparación técnica, física y mental para afrontar tanto competencias en pileta como en aguas abiertas en los diferentes puntos del país.

Los resultados obtenidos en el Campeonato Argentino de aguas abiertas no solo reflejan el talento individual, sino también el crecimiento de una estructura deportiva que apuesta al desarrollo integral de sus atletas desde edades tempranas.

Con títulos nacionales, presencia en selecciones y proyección internacional, los nadadores del CAE siguen dejando en alto el nombre de la ciudad de Paraná y consolidándose como protagonistas del presente y futuro de la natación argentina.

Proyección del Estudiantes

La natación del CAE no solo vive un gran presente, sino que proyecta un futuro alentador. Con una base sólida, nuevos talentos en formación y un equipo de trabajo consolidado, el club se perfila para seguir siendo protagonista en el ámbito nacional. En un contexto donde el deporte requiere cada vez mayor profesionalización, el CAE demuestra que, con planificación, esfuerzo y pasión, es posible construir un camino de crecimiento sostenido.