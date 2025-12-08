Quién es Sergio Mastropiero: el "lavador" de Discapacidad y vínculos con la efedrina

Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la ANDIS. El empresario, ligado a Skanska y al Triple Crimen, indignó a todos con su fastuosa boda en La Toscana.

Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la ANDIS. El empresario, ligado a Skanska y al Triple Crimen, indignó a todos con su fastuosa boda en La Toscana.

Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la ANDIS. El empresario, ligado a Skanska y al Triple Crimen, indignó a todos con su fastuosa boda en La Toscana.

El empresario Sergio Mastropietro , imputado por el fiscal Franco Picardi como el "lavador del dinero robado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ", se convirtió en el protagonista de un escándalo que expone una trayectoria de presuntas maniobras financieras ligadas a causas de corrupción históricas.

Según el periodista Raúl Kollmann , Mastropietro, quien fue imputado por la Justicia por emitir facturas falsas para encubrir coimas, consiguió mantenerse "invisible" para el público general, pese a figurar en algunos de los expedientes más sórdidos del país.

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Sergio Mastropiero lavado de dinero Andis 1

El prontuario de Sergio Mastropietro, el "hombre invisible," muestra un patrón de facturación apócrifa y presunto lavado de dinero que se repite a lo largo de 17 años:

Caso Skanska (2006): Mastropietro fue señalado como la cara visible de Sol Group, una de las empresas que proveía facturas falsas para simular gastos.

Mastropietro fue señalado como la cara visible de Sol Group, una de las empresas que proveía facturas falsas para simular gastos. Narcolavado y Efedrina: En 2008, su nombre apareció vinculado a la red de efedrina (la tragedia del Triple Crimen de General Rodríguez), ya que Sebastián Forza (uno de los asesinados) fue gerente de su laboratorio, Prefarm.

En 2008, su nombre apareció vinculado a la red de efedrina (la tragedia del Triple Crimen de General Rodríguez), ya que Sebastián Forza (uno de los asesinados) fue gerente de su laboratorio, Prefarm. Vínculo con Fred Machado: Es socio de Fred Machado (preso en Texas por tráfico de drogas y lavado) en la sociedad So Vain S.A. desde 2010. También se lo investigó por la compra de autos y numerosos vuelos compartidos.

Es socio de Fred Machado (preso en Texas por tráfico de drogas y lavado) en la sociedad So Vain S.A. desde 2010. También se lo investigó por la compra de autos y numerosos vuelos compartidos. Vínculo con Mauricio Macri: Su nombre apareció vinculado a Avian Líneas Aéreas (sucesora de Macair, la aerolínea familiar de Macri).

Su nombre apareció vinculado a Avian Líneas Aéreas (sucesora de Macair, la aerolínea familiar de Macri). Sergio Mastropiero lavado de dinero Andis

El escándalo de la ANDIS y el casamiento en La Toscana

La imputación más reciente lo vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se le acusa de facturar servicios inexistentes (horas de vuelo a través de Baires Fly) para blanquear el dinero de las coimas.

La indignación de sus compañeros de promoción del Liceo Militar estalló cuando Mastropietro se casó en La Toscana, Italia, con todos los gastos pagos para 20 parejas. El mayor rechazo se generó al vincular esa ostentación de "riqueza turbia" con el robo a "una franja tan débil, desposeída y sufrida como los discapacitados".