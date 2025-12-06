Aviones F-16 se mostraron en vuelo rasante sobre CABA

Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires (CABA). Tras el vuelo rasante sobre la ciudad, retornan a Río cuarto para el acto oficial.

Los primeros 6 aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca, efectuaron una pasada sobre la ciudad de Buenos Aires, para presentarse formalmente y luego retornaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de presentación de la flota F-16 en Río Cuarto, Córdoba.

ARGENTINA POTENCIA



Llegaron oficialmente los aviones de combate F-16 argentinos al Área Material Río Cuarto en la provincia de Córdoba.



Este sábado los cazas realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires y volverán a Córdoba para la presentación operativa de la…

Los aviones, especializados en combate aéreo cercano arribaron ayer al país y fueron recibidos por el aún ministro e Defensa Luis Petri.

Petri, encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, Córdoba.

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, destacó el Gobierno en un comunicado.

Los F-16 ya están en nuestro país. Y mañana sábado vamos a vivir algo increíble: un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires para celebrar este logro con los argentinos.



Así será el recorrido:

1. 07:55 h: Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el…

Las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate se realizarán este sábado en Córdoba.

“El vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, previsto como parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre en el horario programado entre las 8.00 y las 8.15”, anunció el Gobierno, después de haber adelantado el acto del domingo próximo para mañana por razones climáticas.

#EnMinutos El Presidente @JMilei, junto al Ministro @luispetri, encabeza el acto de presentación de la flota F-16 en Río Cuarto, Córdoba.

El cronograma de actividades

A las 8 será el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

A las 08:05 está previsto el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08:10, en tanto, será el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei,Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría.