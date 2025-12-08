Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei viaja a Noruega a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz

8 de diciembre 2025 · 09:49hs
El presidente argentino, Javier Milei, tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano".

Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

Agenda y la vuelta por las extraordinarias

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Reconocimiento a la lucha democrática

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su "incansable labor" y por su lucha en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia, que contará con la presencia de Milei y otros mandatarios regionales como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.

Javier Milei Noruega María Corina Machado Premio Nobel paz
