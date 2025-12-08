Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Inmaculada Concepción de la Virgen María

Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

8 de diciembre 2025 · 09:33hs
Hoy, lunes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las celebraciones más significativas dentro de la tradición católica, y en Argentina, es un feriado inamovible que invita tanto a la reflexión como al descanso.

Además de ser un día de reflexión y devoción, el feriado también marca un hito en el calendario de descanso nacional, que concluye con la Navidad y se extiende hasta el Año Nuevo. El mes de diciembre es por excelencia un mes cargado de significados, entre lo espiritual y lo festivo. Su importancia trasciende la mera oportunidad de descansar. En muchas familias argentinas, el 8 de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas, con la tradición de armar el árbol de Navidad. Esta costumbre se ha transmitido de generación en generación, siendo uno de los momentos más esperados para los más pequeños de la casa. Así, el feriado no solo es sinónimo de descanso, sino también de la conexión familiar y espiritual que rodea la Navidad.

La fecha conmemora la proclamación del dogma por parte del Papa Pío IX en 1854, que establece que la Virgen María concibió sin pecado original. Esta doctrina es fundamental para la tradición cristiana, ya que resalta la pureza y la santidad de María desde el momento de su concepción.

La festividad tiene una especial relación con el Adviento, el período que precede a la Navidad, en el que los católicos se preparan espiritualmente para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Al ser una festividad mariana, el 8 de diciembre también es una oportunidad para reflexionar sobre la figura de la Virgen María como modelo de fe, obediencia y virtud. En este contexto, se venera a María como la madre elegida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo, y su vida es un ejemplo de devoción y pureza.

Es importante destacar que la celebración de la Inmaculada Concepción no solo se limita al ámbito religioso. A lo largo de los años, ha ido ganando relevancia como un evento que va más allá de la misa, consolidándose en el imaginario colectivo como una fecha para compartir en familia, para reflexionar sobre los valores cristianos, y también para dar comienzo a las festividades navideñas. Esto convierte al 8 de diciembre en una fecha que marca el umbral hacia las celebraciones de fin de año.

