Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Se registró un ganador en La Revancha del Quini 6 quien se hizo acreedor de $8.844.372.000. También hubo 70 ganadores en el Siempre Sale.

En el sorteo realizado en la noche de este domingo, finalmente salió la modalidad Revancha del Quini 6. Fue para un solo apostador, oriundo de la ciudad de Reconquista, quien se hizo acreedor de $8.844.372.000.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional salieron el 15-45-40-29-01-07. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $2.592.567.857.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-31-45-04-34-16. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.985.392.301.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-15-05-40-25-33. Aquí un apostador acertó todos los números y se llevó $8.844.372.126. El afortunado es de la localidad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.

Por último, en el Siempre Sale hubo 70 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 05-29-43-14-33-17. Cobrarán cada uno $5.154.579,64. Seis son oriundos de la provincia de Entre Ríos.