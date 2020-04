Los intendentes controlarán precios en comercios de cercanía

El Presidente Alberto Fernández anunció que este lunes firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) designando a los intendentes como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, para que puedan controlar el incremento de precios de alimentos en los pequeños comercios de cercanía.

El mandatario señaló que lo grandes supermercados y las empresas productoras de alimentos no incrementaron los precios, pero sí lo hicieron los distribuidores y muchos pequeños comerciantes. Por eso dio a conocer que firmará el DNU para implementar el nuevo sistema de control en esos sectores a través de los municipios.

Durante una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky para el portal El cohete a la luna, Fernández dijo que también habló con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para plantearle que "no se puede tener tanta paciencia con los bancos", que no están permitiendo el acceso de las empresas a las líneas de crédito a tasa negativa que dispuso el gobierno. "No es que se le acaba la paciencia al presidente, se le acaba la paciencia a las empresas que no pueden pagar los sueldos", dijo.

Por otro lado, manifestó que le parece más razonable el proyecto del diputado Máximo Kirchner de gravar con un impuesto excepcional a quienes participaron en el blanqueo de capitales de 2017 que la propuesta del Juntos por el Cambio de reducir un 30% las remuneraciones de los dirigentes políticos.