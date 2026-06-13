La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados hace un intento por avanzar con la agenda parlamentaria. Este viernes fueron convocados los plenarios de comisiones para pasar a la firma el proyecto de Súper RIGI y el Acuerdo de Conciliación con los Holdouts. Este último tiene media sanción de la Cámara alta y debe sancionarse antes del 30 de junio.
Diputados avanzará la semana que viene con el súper RIGI y el acuerdo con holdouts
Las dos reuniones fueron convocadas para el 17 de junio, pero con una diferencia de tres horas. La Libertad Avanza quiere sesionar a la semana de los dictámenes.
El próximo miércoles 17 de junio desde las 12.00, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de Renegociación con Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund. Previo al pase de firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.
Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).
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Súper RIGI
Después de dos jornadas informativas con exposiciones de funcionarios, en la primera, e invitados del sector empresarial, en la segunda, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirá desde las 15 del miércoles para pasar a la firma régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, presentado como Súper RIGI.
A diferencia de la Ley Lobby, el oficialismo cuenta con el aval de los aliados y la oposición dialoguista desde que el texto ingresó por Mesa de Entradas. De todos modos, algunos representantes provinciales sugirieron una serie de modificaciones en la redacción de algunos artículos y desde el oficialismo concedieron a los pedidos.
A grandes rasgos, el proyecto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. Este último punto es el apuntado a modificar por los bloques aliados y dialoguistas.
Según consignó Parlamentario, si bien la oposición pidió el recinto para emplazar los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni, La Libertad Avanza ya tiene decidido ir al recinto el miércoles 24 de junio. El temario, a priori, estará conformado por estos dos proyectos.