Diputados avanzará la semana que viene con el súper RIGI y el acuerdo con holdouts

Las dos reuniones fueron convocadas para el 17 de junio, pero con una diferencia de tres horas. La Libertad Avanza quiere sesionar a la semana de los dictámenes.

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados hace un intento por avanzar con la agenda parlamentaria. Este viernes fueron convocados los plenarios de comisiones para pasar a la firma el proyecto de Súper RIGI y el Acuerdo de Conciliación con los Holdouts. Este último tiene media sanción de la Cámara alta y debe sancionarse antes del 30 de junio.

El próximo miércoles 17 de junio desde las 12.00, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de Renegociación con Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund. Previo al pase de firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).

Súper RIGI

Después de dos jornadas informativas con exposiciones de funcionarios, en la primera, e invitados del sector empresarial, en la segunda, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirá desde las 15 del miércoles para pasar a la firma régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, presentado como Súper RIGI.

A diferencia de la Ley Lobby, el oficialismo cuenta con el aval de los aliados y la oposición dialoguista desde que el texto ingresó por Mesa de Entradas. De todos modos, algunos representantes provinciales sugirieron una serie de modificaciones en la redacción de algunos artículos y desde el oficialismo concedieron a los pedidos.

A grandes rasgos, el proyecto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. Este último punto es el apuntado a modificar por los bloques aliados y dialoguistas.

Según consignó Parlamentario, si bien la oposición pidió el recinto para emplazar los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni, La Libertad Avanza ya tiene decidido ir al recinto el miércoles 24 de junio. El temario, a priori, estará conformado por estos dos proyectos.