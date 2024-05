Lilia Lemoine defendió su nombramiento en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

lilia lemoine.jpg

"Se me descalifica sin molestarse en ver mi currículum", acotó Lemoine, "mi tarea no es presidir, podría hacerlo en ausencia del presidente, pero no saben ni cómo funcionan las comisiones. Es parte de la batalla cultural que intentan ganar ellos. Construyen verdad a raíz de una mentira" y ratificó que está "más que capacitada" para ocupar este espacio.

A raíz de este nombramiento, usuarios en las redes sociales reflotaron videos donde la ex maquilladora de Javier Milei se expresaba en favor del terraplanismo : "No existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. Si la Tierra fuera plana, se comprenderían las rutas aéreas mucho mejor", indicó en un video del año 2019, "¿por qué los gobiernos del mundo quieren ocultar a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda".