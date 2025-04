$LIBRA: fiscal Eduardo Taiano pide informes a Google y Meta del sitio que promocionó Javier Milei

La periodista Vanesa Petrillo detalló en De Una, por C5N, las últimas medidas que llevó adelante el fiscal en el marco de la investigación. "El fiscal sigue adelante con esta causa. Se realizaron exhortos y oficios que ordena hacia Google, Meta y otras plataformas para conocer en detalle quién está detrás de esta página web Viva la Libertad Project, que la promocionó Milei", dijo la especialista en judiciales.

Taiano2.jpg

En tal sentido, agregó que Taiano "también busca datos de una cuenta de Gmail vinculada a esa página" y advirtió que el sitio web "todavía está activo, lo que a los investigadores les llama la atención".

En tanto, la solicitud del fiscal se produjo después de que el mandatario, su hermana Karina Milei y los empresarios “cripto” apuntados en el caso $LIBRA fueran convocados a una mediación para el jueves 15 de mayo como antesala de lo que será una demanda civil millonaria por los daños y perjuicios que sufrieron los damnificados por la presunta estafa por la promoción del token en sus redes sociales.

La citación fue cursada por el abogado Nicolás Oszust, que representa a unos 25 damnificados, argentinos y del exterior, y es por un daño directo estimado en u$s4,5 millones. Se trata de una “audiencia prejudicial”, una mediación obligatoria que se realiza antes de la interposición de una demanda civil por daños y perjuicios. La audiencia fue fijada para el 15 de mayo por Zoom ante un mediador oficial.

Javier Milei Karina Milei Balance.jpg

Caso $LIBRA: piden congelar activos financieros de Javier y Karina Milei en EEUU

Días atrás, la periodista informó que el fiscal Taiano recibió un pedido para “congelar los activos financieros que se encuentren radicados en ese país, cuya titularidad o control directo o indirecto corresponda a Javier Milei, Karina Milei, familiares directos o sociedades a ellos vinculadas”.

El planteo fue realizado por el abogado Gregorio Dalbón al sostener que la medida “resulta indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados por la estafa investigada, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa”.

El letrado requirió que se exhorte a los siguientes organismos de los Estados Unidos de América: Departamento de Justicia (Department of Justice - DOJ), el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury), la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission - FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission - SEC), el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security - DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation - FBI), a fin de que remitan toda la información vinculada a la maniobra de estafa con la criptomoneda $LIBRA.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei en febrero tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. El funcionario de la Justicia tomó la decisión en base a la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del líder libertario en la repentina valoración y posterior desplome del criptoactivo, publica Ámbito.

El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: "Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente".