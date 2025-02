Leopoldo Moreau afirmó que el temario de las sesiones extraordinarias "ignora la realidad del país"

El diputado Nacional Leopoldo Moreau (UP) cuestionó el temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados en el arranque de la semana en que se reactiva el trabajo parlamentario. "Esto que llaman sesiones extraordinarias en realidad es un circo montado exclusivamente para resolver problemas de la rosca política, como el tema de las PASO, o la proscripción a Cristina Kirchner a través de la llamada ficha limpia".

"Nos sentimos muy violentados por tener que abordar un temario que ignora la realidad del país; no podemos discutir el Presupuesto Nacional, que es la ley de leyes; no podemos discutir la situación que en unos días más van a vivir quienes tendrían el derecho a jubilarse y lo van a perder a partir del 23 de marzo, cuando quede eliminada la moratoria", apuntó.

En declaraciones radiales, el opositor evitó hablar de las posturas que conviven en Unión por la Patria respecto del futuro de las elecciones PASO. No obstante, afirmó que en su bloque "va a haber unidad de criterio en no dar número para el temario que preocupa únicamente a la cúpula gubernamental; ellos van a tener que hacer el esfuerzo de tener quórum en las comisiones y después en el recinto".

Asimismo, Moreau analizó: "Ellos (por el oficialismo) han tomado previsiones para que, si logran el objetivo de suspender las PASO, el resto de las fuerzas políticas queden en una situación de extrema debilidad, que lleve a que los aliados con los que están imaginando hacer listas propias entren a esa negociación en inferioridad de condiciones, y la oposición, que seguramente va a quedar en cabeza nuestra, como casi la única expresión real de oposición, también quede en una situación extrema, desfinanciada".

"No creo que tengamos un año parlamentario demasiado activo, yo creo que el Ejecutivo no tiene mucho interés en el funcionamiento del Parlamento", sostuvo el diputado y, en ese sentido, consideró que el Gobierno "quiere tener las manos libres no solamente para manejar a su antojo los recursos de los argentinos, sino también para pasar por debajo del radar temas que son muy importantes y que deberían estar en el debate político, como por ejemplo el endedudamiento que el año pasado el Gobierno transitó, que alcanzó los 95 mil millones de dólares, sobre el que nadie habla. Tampoco quiere discutir el mega endeudamiento que se viene, que es el que está tramitando con el FMI".