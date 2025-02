Guillermo Francos disconforme con la suspensión de las PASO

Guillermo Francos lamentó que no se deroguen definitivamente las elecciones PASO. Afirmó que avanzarán con el proyecto cuando LLA tenga más legisladores

Guillermo Francos lamentó que no se deroguen definitivamente las elecciones PASO. Afirmó que avanzarán con el proyecto cuando LLA tenga más legisladores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este lunes que no está "conforme" con la suspensión de las elecciones PASO, ya que la intención del Gobierno nacional era avanzar con la derogación, pero admitió que "es lo que hay".

Así lo expresó de cara al debate que se dará esta semana en la Cámara de Diputados, donde la mayoría que el oficialismo trabaja en construir con aliados y dialoguistas sólo alcanza para que no haya primarias este año, pero no así para eliminarlas.

"No es que nos conformemos, pero es lo que hay. Nosotros no tenemos los votos suficientes para hacer todo lo que pretendíamos hacer. Si nosotros tuviéramos los votos para cambiar toda la organización de este país, lo haríamos", manifestó el funcionario.

En diálogo con radio Mitre, Francos cuestionó que las PASO fueron "otra locura del gobierno de los de Kirchner, que inventaron esto por una necesidad política o porque habían perdido una elección en la provincia". "La realidad es que no han servido para nada y son un costo enorme”, añadió.

En ese sentido, insistió: "La gente no tiene ni idea del costo económico, que supera lo que yo dije de los 150 millones de dólares. Ya lo vamos a expresar ante la opinión pública. Es solamente una elección para resolver un problema de los partidos políticos".

"Lamentablemente no tenemos los votos en el Congreso; no nos alcanza para eliminarlas, pero sí la mayoría da para suspenderlas", señaló y se esperanzó: "Estamos seguros que en la próxima elección vamos a obtener más legisladores y tendremos más fuerza para eliminarlas definitivamente; y no solamente eso, sino además poder avanzar en todas las reformas que nos faltan, en los sistemas previsional, tributario y laboral".