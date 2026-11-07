Perú: levantaron una estatua de 14 metros para recibir al papa León XIV

La imponente escultura fue instalada en el Callao, Perú, antes de la visita del papa León XIV. La obra fue realizada por 14 personas en apenas 45 días.

La estatua más grande del mundo dedicada al papa León XIV quedó instalada este viernes en el Callao, Perú, como parte de los preparativos para la visita que el pontífice realizará al país entre el 11 y el 16 de noviembre.

La obra alcanza los 14 metros de altura, fue construida en apenas 45 días y se encuentra frente al océano Pacífico, en el Parque del Niño Gaelito.

El homenaje al papa León XIV

La escultura tiene 12 metros de altura y está colocada sobre un pedestal de otros dos metros. Su traslado y ensamblaje requirieron un importante operativo logístico, que incluyó la utilización de dos tráilers de gran porte y una grúa para colocar las diferentes secciones.

Las piezas fueron transportadas desde un taller ubicado en el distrito limeño de Carabayllo hasta el Callao. El operativo comenzó a las 2 de la madrugada para reducir las complicaciones en el tránsito y permitió completar el montaje durante las primeras horas de la mañana.

La iniciativa fue posible gracias a una donación de Caja Huancayo al municipio del Callao. La construcción estuvo a cargo de un equipo de 14 personas, coordinado por los artistas plásticos Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, ambos egresados de la Escuela de Bellas Artes.

Uno de los aspectos más destacados fue el tiempo de ejecución. Los responsables completaron la estructura en apenas 45 días, un plazo reducido para una obra de semejantes dimensiones.

Más detalles de la obra

El trabajo artístico buscó reproducir con precisión los rasgos faciales del pontífice, desde su expresión hasta pequeños detalles de su rostro.

El intendente del Callao, César Pérez, destacó el resultado y aseguró: “La estatua tiene hasta el lunar que el Papa tiene en la parte izquierda de la cara”.

Además, valoró la capacidad de los artistas para reflejar la expresión del líder de la Iglesia católica. “Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro”, expresó el jefe comunal.