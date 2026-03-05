Uno Entre Rios | El País | Garbarino

La Justicia Federal decretó la quiebra de la empresa Garbarino

Este jueves se oficializó que la Justicia Nacional ordenó la quiebra de la empresa Garbarino. La decisión la tomó el juez Fernando D’Alessandro.

5 de marzo 2026 · 18:37hs
Garbarino en Paraná cerró allá por julio de 2021. 

Garbarino en Paraná cerró allá por julio de 2021. 

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro en el fallo fechado el pasado 4 de marzo, pero conocido este jueves.

La quiebra de Garbarino

D’Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

El resto de las empresas

El caso de Garbarino se suma a una lista de compañías que poseen conflictos o declararon el cese definitivo de sus actividades.

Uno de los casos más recientes es el de Fate, que cerró su planta tras haber funcionado por más de 80 años. El Gobierno no logró llegar a un acuerdo entre la empresa y el sindicato. El plazo de la conciliación obligatoria vence el próximo 11 de marzo.

