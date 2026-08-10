Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás

OSER advirtió sobre contactos por WhatsApp de personas que se hacen pasar por personal de la institución y pidió extremar los cuidados hoy.

10 de agosto 2026 · 16:39hs
OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás.

OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) advirtió a sus afiliados sobre intentos de estafa virtual realizados por personas que se hacen pasar por personal de la institución a través de WhatsApp.

Ante esta situación, la entidad recordó que toda información relacionada con coberturas, programas y servicios será comunicada exclusivamente mediante sus canales oficiales.

El Gobernador Rogelio Frigerio hizo un balance de la situación de OSER a un año del cambio de Iosper. Los números y los anuncios

Rogelio Frigerio sobre OSER: "Vinimos a terminar con las mentiras y el oscurantismo"

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas.

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

Qué datos no brindar

OSER aclaró que nunca solicitará contraseñas, datos bancarios, CBU ni ninguna otra información de carácter privado.

Además, la obra social no realiza llamados telefónicos ni envía mensajes mediante aplicaciones de mensajería instantánea, salvo que el afiliado haya realizado previamente una consulta y habilitado ese canal de comunicación.

La entidad recomendó verificar siempre que el sitio o cuenta de contacto corresponda a los canales oficiales, evitar hacer clic en enlaces dudosos o promociones difundidas en redes sociales y no brindar información sensible ante comunicaciones inesperadas.

Dónde realizar consultas

Ante cualquier duda o situación sospechosa, los afiliados pueden comunicarse con OSER al 0800 4444 677 o acercarse a la sede de la obra social más cercana.

OSER estafa virtual afiliados
Noticias relacionadas
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026.

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá.

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores.

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia.

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Ver comentarios

Lo último

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Ultimo Momento
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de engaño y exigen rendición de cuentas

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas

La provincia
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Dejanos tu comentario