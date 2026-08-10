OSER advirtió sobre contactos por WhatsApp de personas que se hacen pasar por personal de la institución y pidió extremar los cuidados hoy.

OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) advirtió a sus afiliados sobre intentos de estafa virtual realizados por personas que se hacen pasar por personal de la institución a través de WhatsApp.

Ante esta situación, la entidad recordó que toda información relacionada con coberturas, programas y servicios será comunicada exclusivamente mediante sus canales oficiales.

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Qué datos no brindar

OSER aclaró que nunca solicitará contraseñas, datos bancarios, CBU ni ninguna otra información de carácter privado.

Además, la obra social no realiza llamados telefónicos ni envía mensajes mediante aplicaciones de mensajería instantánea, salvo que el afiliado haya realizado previamente una consulta y habilitado ese canal de comunicación.

La entidad recomendó verificar siempre que el sitio o cuenta de contacto corresponda a los canales oficiales, evitar hacer clic en enlaces dudosos o promociones difundidas en redes sociales y no brindar información sensible ante comunicaciones inesperadas.

Dónde realizar consultas

Ante cualquier duda o situación sospechosa, los afiliados pueden comunicarse con OSER al 0800 4444 677 o acercarse a la sede de la obra social más cercana.