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Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

El juez federal Ariel Lijo dispuso la restricción perimetral fronteriza mientras avanza la causa contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito

5 de julio 2026 · 12:30hs
Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.

Foto: Archivo / La Capital.

La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.
Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefede Gabinete Manuel Adorni frente al creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Esa restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de modo formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

Adorni, bajo la lupa

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni se centra de modo pormenorizado en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

También se evalúan los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades y las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cua, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, así como las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en ese barrio privado y aseguró frente a las autoridades judiciales haber percibido 245 mil dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió varios mensajes de audio en los que el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

Adorni fuga juez enriquecimiento ilícito
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