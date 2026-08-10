Uno Entre Rios | La Provincia | Chicho.ar

Tecnología al rescate: APP Chicho.ar ya logró que 20 mascotas regresen a sus hogares

En un mes, la APP alcanzó los 200 usuarios y demostró efectividad permitiendo reencuentros rápidos mediante notificaciones inteligentes y mapas interactivos

10 de agosto 2026 · 14:36hs
El programador Sebastián Merlo lanzó Chicho.ar

El programador Sebastián Merlo lanzó Chicho.ar , una aplicación gratuita y sin fines de lucro diseñada para funcionar como un "guardián de zona".
Tecnología al rescate: APP Chicho.ar ya logró que 20 mascotas regresen a sus hogares

En un esfuerzo por centralizar la información y agilizar la búsqueda de animales extraviados, el programador Sebastián Merlo lanzó Chicho.ar , una aplicación gratuita y sin fines de lucro diseñada para funcionar como un "guardián de zona".

La iniciativa surge como respuesta a la desorganización que suele darse en redes sociales como Facebook, donde la información sobre mascotas perdidas a menudo se solapa o se pierde.

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026.

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá.

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7 La Red Paraná) Merlo brindó detalles del proyecto que invita a la comunidad a instalar la aplicación no solo cuando pierde una mascota, sino para colaborar con el resto del barrio mediante un sistema liviano que no ocupa espacio en el celular.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA >>>>>>

Tecnología al rescate: La app Chicho.ar ya logró que 20 mascotas regresen a sus hogares

Un guardián en tu barrio

A diferencia de otros métodos de búsqueda, Chicho utiliza un sistema de notificaciones por geolocalización. Esto significa que los usuarios reciben alertas únicamente de mascotas reportadas en su zona o barrio, evitando saturar a personas de otras ciudades con información irrelevante. El objetivo es concientizar a la comunidad para que descargue la aplicación no solo cuando pierda a su mascota, sino para colaborar como vecinos alertas.

Tecnología al servicio de la comunidad Sebastián Merlo, quien también lidera un centro educativo online, explicó que la aplicación es sumamente liviana (pesa menos de 5 megas) debido a que el procesamiento de fotos y datos se realiza en la nube, lo que facilita su instalación en cualquier dispositivo sin agotar la memoria. Entre sus funciones principales, permite subir fotos de mascotas perdidas o encontradas y utilizar un buscador de similitudes entre los animales reportados; marcar ubicaciones exactas en un mapa y contactar a los dueños vía WhatsApp.

Resultados alentadores

A tan solo un mes de su lanzamiento, Chicho ya cuenta con aproximadamente 200 usuarios y facilitó el regreso a casa de 20 mascotas de las 60 publicadas. Aunque la aplicación está ganando fuerza principalmente en Paraná y tiene repercusión en varias localidades de Entre Ríos, incluso ya se encuentra operativa en varias provincias argentinas.

El ranking de los extravíos

Según los datos recolectados por la aplicación en sus primeras semanas, los perros encabezan la lista de animales más reportados como extraviados, aunque recientemente se observó un incremento notable en el reporte de gatos perdidos.

Finalmente, Merlo trabaja actualmente para que la aplicación esté disponible próximamente de forma directa en las tiendas oficiales de aplicaciones, mientras continúa promoviendo su uso a través de la web chicho.ar como una herramienta esencial para la protección animal y la solidaridad vecinal.

Chicho.ar App mascotas aplicación
Noticias relacionadas
Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores.

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia.

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Alumnos e instructores pregonan por la limpieza del Pariente del Mar.

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Sofía Gan es la nueva presidenta del Partido Socialista.

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Ver comentarios

Lo último

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Ultimo Momento
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de engaño y exigen rendición de cuentas

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas

La provincia
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Dejanos tu comentario