Tecnología al rescate: APP Chicho.ar ya logró que 20 mascotas regresen a sus hogares

El programador Sebastián Merlo lanzó Chicho.ar , una aplicación gratuita y sin fines de lucro diseñada para funcionar como un "guardián de zona".

En un esfuerzo por centralizar la información y agilizar la búsqueda de animales extraviados, el programador Sebastián Merlo lanzó Chicho.ar , una aplicación gratuita y sin fines de lucro diseñada para funcionar como un "guardián de zona" .

La iniciativa surge como respuesta a la desorganización que suele darse en redes sociales como Facebook, donde la información sobre mascotas perdidas a menudo se solapa o se pierde.

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En diálogo con La Mañana de La Red (88.7 La Red Paraná) Merlo brindó detalles del proyecto que invita a la comunidad a instalar la aplicación no solo cuando pierde una mascota, sino para colaborar con el resto del barrio mediante un sistema liviano que no ocupa espacio en el celular.

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Tecnología al rescate: La app Chicho.ar ya logró que 20 mascotas regresen a sus hogares

Un guardián en tu barrio

A diferencia de otros métodos de búsqueda, Chicho utiliza un sistema de notificaciones por geolocalización. Esto significa que los usuarios reciben alertas únicamente de mascotas reportadas en su zona o barrio, evitando saturar a personas de otras ciudades con información irrelevante. El objetivo es concientizar a la comunidad para que descargue la aplicación no solo cuando pierda a su mascota, sino para colaborar como vecinos alertas.

Tecnología al servicio de la comunidad Sebastián Merlo, quien también lidera un centro educativo online, explicó que la aplicación es sumamente liviana (pesa menos de 5 megas) debido a que el procesamiento de fotos y datos se realiza en la nube, lo que facilita su instalación en cualquier dispositivo sin agotar la memoria. Entre sus funciones principales, permite subir fotos de mascotas perdidas o encontradas y utilizar un buscador de similitudes entre los animales reportados; marcar ubicaciones exactas en un mapa y contactar a los dueños vía WhatsApp.

Resultados alentadores

A tan solo un mes de su lanzamiento, Chicho ya cuenta con aproximadamente 200 usuarios y facilitó el regreso a casa de 20 mascotas de las 60 publicadas. Aunque la aplicación está ganando fuerza principalmente en Paraná y tiene repercusión en varias localidades de Entre Ríos, incluso ya se encuentra operativa en varias provincias argentinas.

El ranking de los extravíos

Según los datos recolectados por la aplicación en sus primeras semanas, los perros encabezan la lista de animales más reportados como extraviados, aunque recientemente se observó un incremento notable en el reporte de gatos perdidos.

Finalmente, Merlo trabaja actualmente para que la aplicación esté disponible próximamente de forma directa en las tiendas oficiales de aplicaciones, mientras continúa promoviendo su uso a través de la web chicho.ar como una herramienta esencial para la protección animal y la solidaridad vecinal.