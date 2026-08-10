Restricciones parciales al tránsito en avenida Almafuerte

Por una obra de renovación de la red de agua, desde este lunes hay restricciones en el tránsito sobre Avenida Almafuerte.

Desde este lunes se reducirá la calzada de circulación en el tramo de Avenida Almafuerte entre calle Soler y avenida Ramírez , debido al inicio de una intervención destinada a reemplazar una cañería de distribución de agua potable con casi un siglo de antigüedad.

En ese sector, quedará habilitado el carril exclusivo para el transporte público y solo dos carriles adicionales para los demás vehículos, mientras que los carriles ubicados junto a la acera sur permanecerán ocupados por el avance de los trabajos.

Por esta obra, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas de circulación a ese sector, para evitar demoras y congestionamientos. Asimismo, se solicita respetar la señalización preventiva y circular con precaución.

Intervención

La intervención tiene como objetivo optimizar el abastecimiento de agua potable en este sector de la ciudad mediante el reemplazo de una cañería que, por su antigüedad, había reducido significativamente la capacidad de distribución del servicio.

Como paso previo al inicio de la obra, se realizaron tareas de relevamiento y diagnóstico, que incluyeron el descubrimiento de la red existente, la verificación de las presiones del suministro y el control del funcionamiento de válvulas y ramales de distribución. Estas evaluaciones confirmaron la obstrucción de una cañería de hierro fundido instalada hace aproximadamente 80 años, durante la construcción de la planta potabilizadora Ramírez. La acumulación de sarro y sedimentos disminuyó su capacidad de transporte, afectando el caudal y la presión del agua en los hogares ubicados entre Soler y avenida Ramírez.

Como parte de las primeras acciones, ya se colocaron dos nuevas válvulas y se ejecutaron empalmes con cañerías de PVC en las intersecciones de Almafuerte y Soler, y de Soler y Churuarín.

Esta nueva etapa, que comenzará el lunes, consistirá en la instalación de aproximadamente 250 metros de una nueva cañería de PVC, que se emplazará junto al cordón de la acera sur de avenida Almafuerte, para reemplazar el antiguo conducto. Además, se concretarán alrededor de 50 nuevas conexiones domiciliarias en ambas veredas, lo que permitirá incorporar las viviendas a la nueva red de distribución.